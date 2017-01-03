ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 19:00

В Элисте произошло ДТП с участием машины скорой помощи


В Элисте произошло ДТП с участием машины скорой помощиНакануне вечером в центре Элисты произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сотрудники службы скорой помощи. Водитель Тойота-Королла в состоянии алкогольного опьянения на пересечении улиц Ленина - Серова совершил столкновение со спецмашиной. В результате аварии два фельдшера, а также виновник ДТП были доставлены в травмпункт республиканской больницы. И случаи столкновений со спецмашинами не единичны.

Вызов на пульт дежурного станции скорой помощи поступил в начале восьмого вечера. Второй раз за месяц работникам скорой пришлось выезжать для оказания помощи своим же сотрудникам. В результате аварии на этот раз пострадали два фельдшера. Они торопились на вызов. Однако, доехать до больного бригада скорой так и не смогла.

В сентябре 2016 года виновник ДТП уже был лишён права вождения за пьяную езду на полтора года. Теперь 29-летнему лихачу грозит более серьезное уголовное наказание вплоть до заключения под стражу.

Двумя неделями ранее в такой же ситуации оказалась другая бригада скорой и тоже на центральной улице калмыцкой столицы. Тогда с серьёзными травмами в больницу попали два врача, ехавшие в спецмашине. Нередко медики сталкиваются и с агрессией. Накануне пьяный виновник ДТП набросился с кулаками, на приехавших к месту аварии по вызову.

В Госдуме уже обсуждаются меры наказания за хамство и насилие в отношении медиков. Это может быть штраф до двух с половиной тысячи рублей или пятнадцать суток административного ареста. А в Минздраве предлагают разрешать машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили и предлагают ужесточить наказание для водителей, не уступающих дорогу медицинской бригаде, спешащей на вызов. Мы выехали вместе с дежурной бригадой на очередной вызов. Карета скорой помощи двигалась с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Недавно опытный водитель скорой Андрей Аюшев из– за пробки на дороге не успел к роженице. Малыш появился на свет дома. Врачи успели оказать ему и его маме первую помощь. А ведь все могло закончиться иначе.



Другие новости по теме:

  • Два человека погибли в результате ДТП в Яшкульском районе
  • В Элисте произошло очередное ДТП с участием ребенка
  • Реанимобили для Черноземельской ЦРБ и элистинской скорой помощи
  • В Элисте произошла авария с участием "Скорой помощи"
  • За минувшую неделю в Калмыкии зарегистрировано 13 ДТП
  • За неделю на дорогах республики произошло 13 ДТП
  • В Калмыкии в ДТП погибли 3 жителей республики
  • Пьяный водитель в Элисте, уходя от погони, совершил наезд на дерево
  • В Элисте водитель иномарки сбил подростка
  • В центре Элисты пьяный водитель "девятки" пытался скрыться с места ДТП

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.