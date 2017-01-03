В Элисте произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Накануне вечером в центре Элисты произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сотрудники службы скорой помощи. Водитель Тойота-Королла в состоянии алкогольного опьянения на пересечении улиц Ленина - Серова совершил столкновение со спецмашиной. В результате аварии два фельдшера, а также виновник ДТП были доставлены в травмпункт республиканской больницы. И случаи столкновений со спецмашинами не единичны.



Вызов на пульт дежурного станции скорой помощи поступил в начале восьмого вечера. Второй раз за месяц работникам скорой пришлось выезжать для оказания помощи своим же сотрудникам. В результате аварии на этот раз пострадали два фельдшера. Они торопились на вызов. Однако, доехать до больного бригада скорой так и не смогла.



В сентябре 2016 года виновник ДТП уже был лишён права вождения за пьяную езду на полтора года. Теперь 29-летнему лихачу грозит более серьезное уголовное наказание вплоть до заключения под стражу.



Двумя неделями ранее в такой же ситуации оказалась другая бригада скорой и тоже на центральной улице калмыцкой столицы. Тогда с серьёзными травмами в больницу попали два врача, ехавшие в спецмашине. Нередко медики сталкиваются и с агрессией. Накануне пьяный виновник ДТП набросился с кулаками, на приехавших к месту аварии по вызову.



В Госдуме уже обсуждаются меры наказания за хамство и насилие в отношении медиков. Это может быть штраф до двух с половиной тысячи рублей или пятнадцать суток административного ареста. А в Минздраве предлагают разрешать машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили и предлагают ужесточить наказание для водителей, не уступающих дорогу медицинской бригаде, спешащей на вызов. Мы выехали вместе с дежурной бригадой на очередной вызов. Карета скорой помощи двигалась с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.



Недавно опытный водитель скорой Андрей Аюшев из– за пробки на дороге не успел к роженице. Малыш появился на свет дома. Врачи успели оказать ему и его маме первую помощь. А ведь все могло закончиться иначе. Накануне вечером в центре Элисты произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сотрудники службы скорой помощи. Водитель Тойота-Королла в состоянии алкогольного опьянения на пересечении улиц Ленина - Серова совершил столкновение со спецмашиной. В результате аварии два фельдшера, а также виновник ДТП были доставлены в травмпункт республиканской больницы. И случаи столкновений со спецмашинами не единичны.Вызов на пульт дежурного станции скорой помощи поступил в начале восьмого вечера. Второй раз за месяц работникам скорой пришлось выезжать для оказания помощи своим же сотрудникам. В результате аварии на этот раз пострадали два фельдшера. Они торопились на вызов. Однако, доехать до больного бригада скорой так и не смогла.В сентябре 2016 года виновник ДТП уже был лишён права вождения за пьяную езду на полтора года. Теперь 29-летнему лихачу грозит более серьезное уголовное наказание вплоть до заключения под стражу.Двумя неделями ранее в такой же ситуации оказалась другая бригада скорой и тоже на центральной улице калмыцкой столицы. Тогда с серьёзными травмами в больницу попали два врача, ехавшие в спецмашине. Нередко медики сталкиваются и с агрессией. Накануне пьяный виновник ДТП набросился с кулаками, на приехавших к месту аварии по вызову.В Госдуме уже обсуждаются меры наказания за хамство и насилие в отношении медиков. Это может быть штраф до двух с половиной тысячи рублей или пятнадцать суток административного ареста. А в Минздраве предлагают разрешать машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили и предлагают ужесточить наказание для водителей, не уступающих дорогу медицинской бригаде, спешащей на вызов. Мы выехали вместе с дежурной бригадой на очередной вызов. Карета скорой помощи двигалась с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.Недавно опытный водитель скорой Андрей Аюшев из– за пробки на дороге не успел к роженице. Малыш появился на свет дома. Врачи успели оказать ему и его маме первую помощь. А ведь все могло закончиться иначе.



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