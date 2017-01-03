Бывший начальник отдела исправительной колонии № 3 призан виновым в получении взятки. Следствием и судом установлено, что в январе 2016 года обвиняемый, получил от родных осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, взятку в размере 20 тысяч рублей за подготовку и направление документов осужденного в суд для условно-досрочного освобождения. После проведенного расследования и сбора доказательств судом ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 3 месяца, с удержаниями из заработной платы в доход государства в размере 10 % с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления на срок 1 год. Бывший начальник отдела исправительной колонии № 3 призан виновым в получении взятки. Следствием и судом установлено, что в январе 2016 года обвиняемый, получил от родных осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, взятку в размере 20 тысяч рублей за подготовку и направление документов осужденного в суд для условно-досрочного освобождения. После проведенного расследования и сбора доказательств судом ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 3 месяца, с удержаниями из заработной платы в доход государства в размере 10 % с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления на срок 1 год.



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