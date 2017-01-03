Сводка происшествий за минувшие выходные

За три праздничных дня на территории республики зарегистрировано 12 происшествий с признаками преступления. Среди них покушение на убийство, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, незаконного оборота наркотических средств. Также зафиксировано ДТП, пострадал один человек. С 31-го декабря по 2-е января задержано 17 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. А в Приютненском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб работник одной из животноводческих стоянок. Об этом сегодня нам сообщили в региональном МВД. За три праздничных дня на территории республики зарегистрировано 12 происшествий с признаками преступления. Среди них покушение на убийство, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, незаконного оборота наркотических средств. Также зафиксировано ДТП, пострадал один человек. С 31-го декабря по 2-е января задержано 17 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. А в Приютненском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб работник одной из животноводческих стоянок. Об этом сегодня нам сообщили в региональном МВД.



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