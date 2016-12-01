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Вчера, 18:30

Операция по спасению прошла успешно


Операция по спасению прошла успешноСегодня на крыше одного из торговых павильонов горожане обнаружили белого лебедя. Птица запуталась в проводах и была напугана. Неравнодушными гражданами на место были вызваны спасатели МЧС. Операция по спасению прошла успешно. За судьбой одной из самых красивых видов в природе птиц следила наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Откуда в центре города мог появиться лебедь - неизвестно. По словам очевидцев, птицу сначала заметили на кровле одной из многоэтажек. Было заметно, что взлететь самостоятельно она не могла. После одной из попыток взмыть, лебедь упал на крышу торгового павильона.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что у птицы разбит клюв, повреждена нога, поэтому и взлететь у пернатого не получилось. Операция по спасению длилась около получаса.

Больше часа решали, что делать с покалеченной птицей, которая все это время держал на руках спасатель Евгений Ремишевский. Признается, миссия оказалось нелегкой. Вес взрослой особи более 14-ти килограммов.

Как сообщили специалисты заповедника Черные земли, крылатым героем нашего сюжета стал самый крупный и величественный представитель отряда гусиных – лебедь-шипун. Белоснежный красавец обитает и в Калмыкии. Чаще всего его можно заметить на крупных водоемах – Каспийском море и озере Маныч-Гудило. В зимний период эта птица мигрирует в районы Каспийского и Средиземного морей.

С учетом наступивших в регионе морозов птица могла погибнуть от голода и холода в любой момент. Сейчас лебедь направлен на мини - ферму Калмыцкого Университета. Ему выделили отдельное убежище. Специалисты окажут питомцу необходимую помощь. Предполагается, что лебедь останется жить там до тех пор, пока не станет на крыло.




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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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