Калмыкия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. Жертвами трагедии стали 92 человека, в том числе журналисты центральных телеканалов, артисты ансамбля имени Александрова. Отменены все развлекательные программы и мероприятия. В эти минуты в казанском кафедральном соборе Элисты проходит панихида по погибшим. Самолет министерства обороны ТУ-154 следовал в Сирию. Случившееся не оставило равнодушными никого в стране. В Элистинской и калмыцкой епархии выразили соболезнование всем родным и близким погибших и провели заупокойную службу.



Также свои соболезнования выразили и в Центральном Хуруле Калмыкии. Сейчас шанджин-лама Тело Тулку Ринпоче находится на учениях в Индии, но искренне переживает эту трагедию вместе со всеми жителями Калмыкии. Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. Жертвами трагедии стали 92 человека, в том числе журналисты центральных телеканалов, артисты ансамбля имени Александрова. Отменены все развлекательные программы и мероприятия. В эти минуты в казанском кафедральном соборе Элисты проходит панихида по погибшим. Самолет министерства обороны ТУ-154 следовал в Сирию. Случившееся не оставило равнодушными никого в стране. В Элистинской и калмыцкой епархии выразили соболезнование всем родным и близким погибших и провели заупокойную службу.Также свои соболезнования выразили и в Центральном Хуруле Калмыкии. Сейчас шанджин-лама Тело Тулку Ринпоче находится на учениях в Индии, но искренне переживает эту трагедию вместе со всеми жителями Калмыкии.



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