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Сегодня, 18:19

Калмыкия переместилась на несколько позиций вверх в рейтинге регионов по уровню жизни населения.


Калмыкия переместилась на несколько позиций вверх в рейтинге регионов по уровню жизни населения.






Такое заключение можно сделать, основываясь на данных мониторинга, проведенного «РИА Новости»

По итогам прошлого года степная республика занимает 78 строчку, по сравнению с 81-м местом в 2018-м. Наихудшую динамику среди субъектов ЮФО показала Волгоградская область. Сохранили позиции Краснодарский край и Ростовская область. Поднялись Астраханская область и Крым. При составлении рейтинга авторы учитывали 70 показателей. В частности, уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демографические показатели, экологическое и климатическое состояние, ситуацию в здравоохранении и образовании, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономики, развитие малого бизнеса и транспортной инфраструктуры.



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