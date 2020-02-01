Калмыкия переместилась на несколько позиций вверх в рейтинге регионов по уровню жизни населения.















Такое заключение можно сделать, основываясь на данных мониторинга, проведенного «РИА Новости»



По итогам прошлого года степная республика занимает 78 строчку, по сравнению с 81-м местом в 2018-м. Наихудшую динамику среди субъектов ЮФО показала Волгоградская область. Сохранили позиции Краснодарский край и Ростовская область. Поднялись Астраханская область и Крым. При составлении рейтинга авторы учитывали 70 показателей. В частности, уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демографические показатели, экологическое и климатическое состояние, ситуацию в здравоохранении и образовании, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономики, развитие малого бизнеса и транспортной инфраструктуры. Такое заключение можно сделать, основываясь на данных мониторинга, проведенного «РИА Новости»По итогам прошлого года степная республика занимает 78 строчку, по сравнению с 81-м местом в 2018-м. Наихудшую динамику среди субъектов ЮФО показала Волгоградская область. Сохранили позиции Краснодарский край и Ростовская область. Поднялись Астраханская область и Крым. При составлении рейтинга авторы учитывали 70 показателей. В частности, уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демографические показатели, экологическое и климатическое состояние, ситуацию в здравоохранении и образовании, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономики, развитие малого бизнеса и транспортной инфраструктуры.



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