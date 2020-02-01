Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:48

На развитие проблемных регионов России будет выделено по 5 миллиардов рублей из федерального бюджета.


На развитие проблемных регионов России будет выделено по 5 миллиардов рублей из федерального бюджета.






Как сообщает сайт «РИА Новости», сегодня Премьер-министр Михаил Мишустин отдал поручение вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.

Как отметил Председатель Правительства, особый акцент будет сделан на посещение регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация. Он также поручил Минэкономразвития "проконтролировать этот процесс с тем, чтобы все программы были предельно реалистичными" и состояли из "конкретных и эффективных мероприятий, направленных на решение чётко обозначенных задач", которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным.

Напомню, в списке 10 регионов с проблемной экономикой. Каждый из них курирует представитель кабинета министров. За Калмыкией закреплен министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. В августе прошлого года он приезжал в республику и на месте ознакомился с основными проблемами степного края, встретившись с руководством региона, с жителями и посетив объекты, требующие первостепенного решения, например, водозабор, Троицкое месторождение подземных вод. Кроме того, Кобылкин особое внимание уделили биосферному заповеднику Черные земли.





Другие новости по теме:

  • Калмыкию посетит министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин
  • Калмыкия получит из федерального центра поддержку в размере 22 миллиардов рублей
  • Более 14 млн рублей будет выделено на реконструкцию сельских домов культуры
  • Калмыкии будет компенсирован ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характера
  • Регионы получат 92 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства
  • Путин: на строительство космодрома Восточный выделят 50 миллиардов
  • 25 регионов России получат 1 млрд рублей на профилактику и лечение туберкулеза
  • Калмыкии будет выделено 46 млн. рублей для работы навигационно-информационного центра
  • Правительство выделит 9 миллиардов рублей на продвижение лучших российских вузов
  • Путин: на создание доступной среды для инвалидов будет выделено 50 миллиардов рублей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34