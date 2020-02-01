На развитие проблемных регионов России будет выделено по 5 миллиардов рублей из федерального бюджета.















Как сообщает сайт «РИА Новости», сегодня Премьер-министр Михаил Мишустин отдал поручение вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.



Как отметил Председатель Правительства, особый акцент будет сделан на посещение регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация. Он также поручил Минэкономразвития "проконтролировать этот процесс с тем, чтобы все программы были предельно реалистичными" и состояли из "конкретных и эффективных мероприятий, направленных на решение чётко обозначенных задач", которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным.



Напомню, в списке 10 регионов с проблемной экономикой. Каждый из них курирует представитель кабинета министров. За Калмыкией закреплен министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. В августе прошлого года он приезжал в республику и на месте ознакомился с основными проблемами степного края, встретившись с руководством региона, с жителями и посетив объекты, требующие первостепенного решения, например, водозабор, Троицкое месторождение подземных вод. Кроме того, Кобылкин особое внимание уделили биосферному заповеднику Черные земли.



Как сообщает сайт «РИА Новости», сегодня Премьер-министр Михаил Мишустин отдал поручение вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.Как отметил Председатель Правительства, особый акцент будет сделан на посещение регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация. Он также поручил Минэкономразвития "проконтролировать этот процесс с тем, чтобы все программы были предельно реалистичными" и состояли из "конкретных и эффективных мероприятий, направленных на решение чётко обозначенных задач", которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным.Напомню, в списке 10 регионов с проблемной экономикой. Каждый из них курирует представитель кабинета министров. За Калмыкией закреплен министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. В августе прошлого года он приезжал в республику и на месте ознакомился с основными проблемами степного края, встретившись с руководством региона, с жителями и посетив объекты, требующие первостепенного решения, например, водозабор, Троицкое месторождение подземных вод. Кроме того, Кобылкин особое внимание уделили биосферному заповеднику Черные земли.



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