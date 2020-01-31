Председатель правительства Юрий Зайцев сегодня с рабочей поездкой находится в Яшкульском районе.

В райцентре он провел совещание. Речь шла о социально-экономическом развитии РМО. Также в рамках визита, глава кабинета министров принял участие в торжественной церемонии открытия нового дома культуры в поселке Чилгир.





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