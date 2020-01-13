Непогода тревожит растениеводов Калмыкии

Растениеводов Калмыкии сейчас настораживает установившаяся в эти дни непогода. То обильный снег, то его таяние. Зачастую это приводит к образованию ледяной корки, которая может негативно сказаться на состоянии озимых. Но пока температура воздуха не вызывает обеспокоенности, говорят специалисты.



Выпавший снег в западных районах пришелся очень кстати, он позволит накопить в почве необходимую влагу. Лишь бы мороз не ударил, вторят животноводам растениеводы. На сегодняшний день посевы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Между тем, началась подготовка к весенне-полевым работам. Растениеводов Калмыкии сейчас настораживает установившаяся в эти дни непогода. То обильный снег, то его таяние. Зачастую это приводит к образованию ледяной корки, которая может негативно сказаться на состоянии озимых. Но пока температура воздуха не вызывает обеспокоенности, говорят специалисты.Выпавший снег в западных районах пришелся очень кстати, он позволит накопить в почве необходимую влагу. Лишь бы мороз не ударил, вторят животноводам растениеводы. На сегодняшний день посевы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Между тем, началась подготовка к весенне-полевым работам.



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