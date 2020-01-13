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13-01-2020, 12:27

Горячая пора зимовки наступила у аграриев


Горячая пора зимовки наступила у аграриев. Кампания проходит без срывов. В связи с относительно теплой погодой в северных районах все еще используется подножный корм. А вот в центральной и западной частях региона из-за выпадения снега пастбища частично закрыты.

На откорме в СПК «Плодовитое» Малодербетовского района - более 400 голов. Калмыцкая порода КРС прекрасно переносит низкие температуры. Вес некоторых животных доходит до 260 килограммов. «Но благодаря малоснежной зиме скот не держат в загоне, пастбища открыты», говорит фермер Юрий Искам. Теперь главное - успешно провести отёл, поднять молодняк и вновь приступить к весенне-полевым работам. Озимых и яровых здесь засеяно на площади более 3 тысяч гектаров.

Всего хозяйства Малодербетовского района под урожай этого года подготовили более 12 тысяч гектаров. Из них 7 тысяч гектаров – под озимые посевы. И хотя сельскохозяйственные культуры защищают всего пара сантиметров снега, печальный сценарий возможен только, если температура воздуха в регионе опустится до 30-ти ниже нуля, говорит начальник управления АПК Михаил Караваев. Ведь без сугробов - как без шубы. Пока же количество снега ниже среднего значения, крепких морозов нет, потому бить тревогу рано.

Состояние посевов зерновых культур в республике оценивается специалистами главного аграрного ведомства как хорошее. В штатном режиме проходит и зимовка скота. Всего хозяйствами региона заготовлено 786 тысяч тонн грубых кормов. Из них пока израсходовано всего 17 тысяч тонн. Это 3 процента от общего запаса.

В целом в хозяйствах республики зимует 690 тысяч условных голов крупного рогатого скота. Мониторинг показал, что пастбища частично закрыты только в Ики-Бурульском, Приютненском и Целинном районах. Особое внимание уделяется маточному поголовью. Но главное, говорят в министерстве, чтобы не ударили крепкие морозы.



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