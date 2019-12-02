Бату Хасиков принял участие в заседании Госсовета по аграрной политике. Его провел Президент России. Говорили об эффективном сельхозпроизводстве и развитии сельских территорий.



Среди вопросов, которые требуют особого внимания, Путин назвал экономику сельского производства, комфортную среду для жизни, условия для повышения благосостояния людей и дальнейшее укрепление позиций российского АПК как глобально конкурентоспособной отрасли.



Он отметил темпы роста в сфере, например, отличный урожай и подчеркнул, что наблюдается тенденция к тому, что рекордные показатели в стране уже воспринимаются как норма. Как, например, в Калмыкии. В этом году цифры по сбору зерновых – самые высокие за последние 25 лет.



Также Владимир Путин поставил задачу – повысить агроэкспорт. И она выполнима, сказал он. Среди проблемных позиций Глава государства выделил нехватку квалифицированных кадров и социальную обустроенность на селе, что особенно выделяется на фоне успехов АПК.



Путин попросил проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. Кроме того, как было озвучено в соответствии с поручением в рамках Послания Федеральному Собранию ведется работа по созданию экспортноориентированных российских защищенных «зеленых» экологических брендов сырья и продовольствия. Такая продукция будет помечена специальным знаком. Об этом говорил профильный министр Дмитрий Патрушев. Он подчеркнул, что меры поддержки фермерам совершенствуются. Бату Хасиков принял участие в заседании Госсовета по аграрной политике. Его провел Президент России. Говорили об эффективном сельхозпроизводстве и развитии сельских территорий.Среди вопросов, которые требуют особого внимания, Путин назвал экономику сельского производства, комфортную среду для жизни, условия для повышения благосостояния людей и дальнейшее укрепление позиций российского АПК как глобально конкурентоспособной отрасли.Он отметил темпы роста в сфере, например, отличный урожай и подчеркнул, что наблюдается тенденция к тому, что рекордные показатели в стране уже воспринимаются как норма. Как, например, в Калмыкии. В этом году цифры по сбору зерновых – самые высокие за последние 25 лет.Также Владимир Путин поставил задачу – повысить агроэкспорт. И она выполнима, сказал он. Среди проблемных позиций Глава государства выделил нехватку квалифицированных кадров и социальную обустроенность на селе, что особенно выделяется на фоне успехов АПК.Путин попросил проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. Кроме того, как было озвучено в соответствии с поручением в рамках Послания Федеральному Собранию ведется работа по созданию экспортноориентированных российских защищенных «зеленых» экологических брендов сырья и продовольствия. Такая продукция будет помечена специальным знаком. Об этом говорил профильный министр Дмитрий Патрушев. Он подчеркнул, что меры поддержки фермерам совершенствуются.



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