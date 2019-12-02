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Сегодня, 18:07

В Элисте прошел деловой форум


Ключевая тема делового форума, который сегодня проводится в Элисте, - обсуждение актуальных вопросов в области поддержки малого и среднего бизнеса. А началось мероприятие с панельной сессии. В ней принял участие глава республики, который, как и спикеры форума, поделился собственным опытом ведения бизнеса.

Обсуждали улучшение клиентского сервиса в Калмыкии. Власти всех уровней не просто готовы к сотрудничеству, а предлагают конкретные механизмы, чтобы бизнес на территории республики чувствовал себя комфортно.

Много вопросов прозвучало от местных предпринимателей. Также они выступили с инициативами, которые могут позволить оживить экономику региона и выйти на новый уровень развития.

Такие мероприятия дают возможность поделиться опытом, увидеть тот потенциал, который может приносить немалый доход, говорят участники форума. А центр поддержки предпринимательства оказывает помощь в первую очередь тем, кто делает первые шаги в бизнесе.

Как было отмечено, поправить экономику региона можно за счет развития перспективных направлений. Команда министерства экономики с будущего года начнет работу над созданием особой экономической зоны. На реализацию этого проекта уйдет не один год.



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