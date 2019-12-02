В правительстве Калмыкии обсудили проект Индивидуальной программы социально-экономического развития

Сегодня глава региона принял участие в заседание правительства, на котором состоялось обсуждение проекта Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии до 2025 года и утверждение Стратегии – программы, разработанной до 30 года.



С информацией о проекте, который направлен федеральным куратором – Министром природы в Правительство России выступил глава кабинета министров Юрий Зайцев. Документ состоит из 3 разделов: концепции, перечня основных и дополнительных мероприятий и собственно проектов по всем важным направлениям: экономика, социальный блок, культура, спорт. Всего более 75 мероприятий с общим объемом финансирования 20 миллиардов рублей.



По словам Юрия Зайцева, проект рассчитан на то, чтобы до 2025 года решить многие проблемные вопросы, касающиеся водоснабжения, жилищного строительства, благоустройства, повышения уровня жизни населения.



И сегодня же кабинет министров утвердил проект «Стратегии социально-экономического развития Калмыкии до 2030 года». Документ представил исполняющий обязанности министра экономики и торговли Дмитрий Троицкий. Бату Хасиков поблагодарил разработчиков проектов, подчеркнув, что их принятие для республики это уникальная возможность получить новый импульс развития.



Работа по повышению социально-экономического развития степного края ведется командой правительства под руководством нового главы республики Бату Хасикова вот уже несколько месяцев. Согласно данным, макроэкономическая ситуация в Калмыкии относительно стабильная. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал. Основное внимание – реализации нацпроектов, которые полностью отвечают специфике региона. Что же представляет собой индивидуальная программа социально-экономического развития?



Вывести республику на новый этап развития - основная задача, над которой работает руководство Калмыкии. Для этого разработана индивидуальная программа социально-экономического развития. Она включает в себя триста девять мероприятий с финансированием до две тысячи двадцать четвертого года на сумму свыше четырехсот сорока восьми миллиардов рублей. Этот масштабный план затрагивает различные сферы и отрасли, которые непосредственно влияют на уровень жизни населения. Это и сельское хозяйство, и водоснабжение, и здравоохранение, и дороги. А также формирование благоприятного инвестиционного климата.



Кроме того по оценке федеральных экспертов регион имеет широкие возможности для создания территориально-производственных комплексов по добыче и переработке природных ресурсов, развитию производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, привлечению транзитных грузопотоков. Высоким потенциалом также обладают сферы туризма и альтернативной энергетики. В целом успешное развитие экономики предполагает создание особой экономической зоны. Формирование так называемых индустриальных парков позволит привлечь крупных инвесторов. А самое главное - создаст комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса. И первые шаги уже сделаны.



Обеспечение качественной питьевой водой, модернизация социальной сферы, повышение доступности и качества городской и окружающей среды, снятие инфраструктурных ограничений – это основные цели. И они напрямую связаны с реализацией нацпроектов. Только в этом году на реализацию 45 региональных программ в рамках 10 нацпроектов заложено о около четырех миллиардов рублей, из них основная часть - федеральные средства. По словам главы республики, сейчас – самый ответственный этап работы.



Как показывает практика, существующие в экономической сфере проблемы наиболее эффективно решаются программными методами, такими как индивидуальный план социально-экономического развития, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов в приоритетных направлениях. Сегодня глава региона принял участие в заседание правительства, на котором состоялось обсуждение проекта Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии до 2025 года и утверждение Стратегии – программы, разработанной до 30 года.С информацией о проекте, который направлен федеральным куратором – Министром природы в Правительство России выступил глава кабинета министров Юрий Зайцев. Документ состоит из 3 разделов: концепции, перечня основных и дополнительных мероприятий и собственно проектов по всем важным направлениям: экономика, социальный блок, культура, спорт. Всего более 75 мероприятий с общим объемом финансирования 20 миллиардов рублей.По словам Юрия Зайцева, проект рассчитан на то, чтобы до 2025 года решить многие проблемные вопросы, касающиеся водоснабжения, жилищного строительства, благоустройства, повышения уровня жизни населения.И сегодня же кабинет министров утвердил проект «Стратегии социально-экономического развития Калмыкии до 2030 года». Документ представил исполняющий обязанности министра экономики и торговли Дмитрий Троицкий. Бату Хасиков поблагодарил разработчиков проектов, подчеркнув, что их принятие для республики это уникальная возможность получить новый импульс развития.Работа по повышению социально-экономического развития степного края ведется командой правительства под руководством нового главы республики Бату Хасикова вот уже несколько месяцев. Согласно данным, макроэкономическая ситуация в Калмыкии относительно стабильная. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал. Основное внимание – реализации нацпроектов, которые полностью отвечают специфике региона. Что же представляет собой индивидуальная программа социально-экономического развития?Вывести республику на новый этап развития - основная задача, над которой работает руководство Калмыкии. Для этого разработана индивидуальная программа социально-экономического развития. Она включает в себя триста девять мероприятий с финансированием до две тысячи двадцать четвертого года на сумму свыше четырехсот сорока восьми миллиардов рублей. Этот масштабный план затрагивает различные сферы и отрасли, которые непосредственно влияют на уровень жизни населения. Это и сельское хозяйство, и водоснабжение, и здравоохранение, и дороги. А также формирование благоприятного инвестиционного климата.Кроме того по оценке федеральных экспертов регион имеет широкие возможности для создания территориально-производственных комплексов по добыче и переработке природных ресурсов, развитию производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, привлечению транзитных грузопотоков. Высоким потенциалом также обладают сферы туризма и альтернативной энергетики. В целом успешное развитие экономики предполагает создание особой экономической зоны. Формирование так называемых индустриальных парков позволит привлечь крупных инвесторов. А самое главное - создаст комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса. И первые шаги уже сделаны.Обеспечение качественной питьевой водой, модернизация социальной сферы, повышение доступности и качества городской и окружающей среды, снятие инфраструктурных ограничений – это основные цели. И они напрямую связаны с реализацией нацпроектов. Только в этом году на реализацию 45 региональных программ в рамках 10 нацпроектов заложено о около четырех миллиардов рублей, из них основная часть - федеральные средства. По словам главы республики, сейчас – самый ответственный этап работы.Как показывает практика, существующие в экономической сфере проблемы наиболее эффективно решаются программными методами, такими как индивидуальный план социально-экономического развития, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов в приоритетных направлениях.



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