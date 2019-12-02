В Яшкульском районе запустили первую и вторую очереди солнечной электростанции

В Яшкульском районе состоялся торжественный запуск в эксплуатацию первой и второй очереди солнечной электростанции. Благодаря генерации солнечной энергии в степном регионе повысится надежность системы электроснабжения и снизятся сетевые потери. О том, какие еще открываются для республики перспективы с вводом в строй альтернативных модулей, рассказывает Елена Алексенко.



Вот так с символичного нажатия кнопки положено начало развитию солнечной электроэнергетики в Калмыкии. Совокупная мощность первой и второй очереди электростанции в Яшкуле составляет тридцать три с половиной мегаватт. И это только первый шаг. Проект реализуется крупнейшей в этой отрасли компанией Хевел. Общая сумма инвестиций -около двенадцати миллионов рублей.



Отметим, что степной край один из немногих российских регионов, в котором теперь будут генерировать солнечную энергию.



С 7 утра и до конца светового дня фотоэлектрические модули аккумулируют и преобразовывают солнечную энергию в энергию постоянного тока, который уже поступает в общую сеть.



Очевидны и экономические преимущества для региона от выработки солнечной энергии.



На основе имеющихся современных технологий компания помимо таких глобальных проектов предлагает и другие более доступные непосредственно для потребителей.



Одновременно с Яшкульской в строй ввели также первую очередь солнечной электростанции в Малодербетовском районе. Ее мощность 15 мегаватт.



Третья очередь Яшкульской СЭС и вторая – малодербетовской будут достроены в следующем году. Тогда общая мощность генерируемой энергии в степном регионе составит сто восемнадцать мегаваттчас. Что практически равно потребности потребляемой энергии в степном крае в целом. В Яшкульском районе состоялся торжественный запуск в эксплуатацию первой и второй очереди солнечной электростанции. Благодаря генерации солнечной энергии в степном регионе повысится надежность системы электроснабжения и снизятся сетевые потери. О том, какие еще открываются для республики перспективы с вводом в строй альтернативных модулей, рассказывает Елена Алексенко.Вот так с символичного нажатия кнопки положено начало развитию солнечной электроэнергетики в Калмыкии. Совокупная мощность первой и второй очереди электростанции в Яшкуле составляет тридцать три с половиной мегаватт. И это только первый шаг. Проект реализуется крупнейшей в этой отрасли компанией Хевел. Общая сумма инвестиций -около двенадцати миллионов рублей.Отметим, что степной край один из немногих российских регионов, в котором теперь будут генерировать солнечную энергию.С 7 утра и до конца светового дня фотоэлектрические модули аккумулируют и преобразовывают солнечную энергию в энергию постоянного тока, который уже поступает в общую сеть.Очевидны и экономические преимущества для региона от выработки солнечной энергии.На основе имеющихся современных технологий компания помимо таких глобальных проектов предлагает и другие более доступные непосредственно для потребителей.Одновременно с Яшкульской в строй ввели также первую очередь солнечной электростанции в Малодербетовском районе. Ее мощность 15 мегаватт.Третья очередь Яшкульской СЭС и вторая – малодербетовской будут достроены в следующем году. Тогда общая мощность генерируемой энергии в степном регионе составит сто восемнадцать мегаваттчас. Что практически равно потребности потребляемой энергии в степном крае в целом.



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