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Сегодня, 15:19

В Яшкульском районе запустили первую и вторую очереди солнечной электростанции


В Яшкульском районе состоялся торжественный запуск в эксплуатацию первой и второй очереди солнечной электростанции. Благодаря генерации солнечной энергии в степном регионе повысится надежность системы электроснабжения и снизятся сетевые потери. О том, какие еще открываются для республики перспективы с вводом в строй альтернативных модулей, рассказывает Елена Алексенко.

Вот так с символичного нажатия кнопки положено начало развитию солнечной электроэнергетики в Калмыкии. Совокупная мощность первой и второй очереди электростанции в Яшкуле составляет тридцать три с половиной мегаватт. И это только первый шаг. Проект реализуется крупнейшей в этой отрасли компанией Хевел. Общая сумма инвестиций -около двенадцати миллионов рублей.

Отметим, что степной край один из немногих российских регионов, в котором теперь будут генерировать солнечную энергию.

С 7 утра и до конца светового дня фотоэлектрические модули аккумулируют и преобразовывают солнечную энергию в энергию постоянного тока, который уже поступает в общую сеть.

Очевидны и экономические преимущества для региона от выработки солнечной энергии.

На основе имеющихся современных технологий компания помимо таких глобальных проектов предлагает и другие более доступные непосредственно для потребителей.

Одновременно с Яшкульской в строй ввели также первую очередь солнечной электростанции в Малодербетовском районе. Ее мощность 15 мегаватт.

Третья очередь Яшкульской СЭС и вторая – малодербетовской будут достроены в следующем году. Тогда общая мощность генерируемой энергии в степном регионе составит сто восемнадцать мегаваттчас. Что практически равно потребности потребляемой энергии в степном крае в целом.



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