Для бизнес-сообщества Калмыкии начались образовательные тренинги. Мероприятие проходит на базе Университета по инициативе Центра поддержки предпринимательства региона. Ключевые занятия для развития малого и среднего бизнеса пройдут с 23 по 27 декабря.



Как говорят организаторы, эти курсы полезны не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто успешно развивает свое дело. Каждый может почерпнуть много полезной информации, как запустить успешную компанию. Для бизнес-сообщества Калмыкии начались образовательные тренинги. Мероприятие проходит на базе Университета по инициативе Центра поддержки предпринимательства региона. Ключевые занятия для развития малого и среднего бизнеса пройдут с 23 по 27 декабря.Как говорят организаторы, эти курсы полезны не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто успешно развивает свое дело. Каждый может почерпнуть много полезной информации, как запустить успешную компанию.



Смотреть полный выпуск новостей



