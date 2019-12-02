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В Калмыкии количество семейных ферм увеличивается





В Калмыкии количество семейных ферм увеличивается. Развивать мясное животноводство в регионе помогают государственные гранты. Обладателем одного из них в этом году стал Лев Манкиров из поселка Розенталь Городовиковского района. Сейчас в его КФХ содержатся 40 буренок и многие из них ждут прибавления. В чем секрет успеха семейного фермерства, рассказывает наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Лев и Валентина Манкировы разводить сельскохозяйственных животных начали более 30 лет назад - как только поженились. Сейчас управляться хозяйством помогают трое сыновей. Это КФХ в селе Розенталь уже зарекомендовало себя как перспективное. Здесь занимаются растениеводством. На ферме содержатся сотни уток, гусей, «красуются» даже павлины. А вот молочное животноводство Манкировы в этом году начали развивать практически с нуля. За счет полученного гранта в размере 3 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Семейные животноводческие фермы» они приобрели 40 голов нетелей герефордовской породы. «Стоят такие буренки дорого, зато отдача максимальная», говорит глава КФХ.



Рабочий день у главы хозяйства начинается с пяти утра и расписан буквально по минутам. Он сам себе начальник, животновод и ветеринар в одном лице. Говорит, хорошо, что во всех начинаниях его поддерживает супруга.



«Деревню спасет только стремление людей работать на земле», считает Лев Манкиров. Организация труда и умение хозяйствовать - два слагаемых для развития на селе семейного фермерства. Немаловажно иметь и крепкую материально-техническую базу. Сельхозтехнику в основном приобретают за счет собственных средств. Во всеоружии в КФХ встретили и зиму- заготовили 196 тонн грубых кормов и более 80 тонн фуража. Ведь для герефордской породы главное лакомство - не только душистый коктейль из разнотравицы, но и ароматное, мягкое сено. Это - идеальные коровы для получения мраморной говядины. Их мясо очень вкусное, сочное и заслуженно считается одним из лучших сортов для приготовления стейков. А вот молока такие буренки дают очень мало. Зато выносливые животные, вес некоторых достигает более семисот килограммов, приспособлены к продолжительному содержанию на пастбищах.



В Калмыкии в этом году открыть семейные животноводческие фермы изъявили желание около двухсот семей. Конкурсный отбор прошли 46 участников госпрограммы.



Мясное животноводство - перспективное направление, уверен Лев Манкиров. А чтобы добиться успеха, важно подходить к делу с душой. Животные требуют серьезного ухода и внимания, но в ответ вознаграждают хорошим потомством. Кстати, во время съемки сюжета на свет появились еще два теленка. «Звездным ребятишкам - звездные имена», шутят Манкировы. А в планах у семьи расширяться и увеличивать свое крестьянско-фермерское хозяйство. В Калмыкии количество семейных ферм увеличивается. Развивать мясное животноводство в регионе помогают государственные гранты. Обладателем одного из них в этом году стал Лев Манкиров из поселка Розенталь Городовиковского района. Сейчас в его КФХ содержатся 40 буренок и многие из них ждут прибавления. В чем секрет успеха семейного фермерства, рассказывает наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Лев и Валентина Манкировы разводить сельскохозяйственных животных начали более 30 лет назад - как только поженились. Сейчас управляться хозяйством помогают трое сыновей. Это КФХ в селе Розенталь уже зарекомендовало себя как перспективное. Здесь занимаются растениеводством. На ферме содержатся сотни уток, гусей, «красуются» даже павлины. А вот молочное животноводство Манкировы в этом году начали развивать практически с нуля. За счет полученного гранта в размере 3 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Семейные животноводческие фермы» они приобрели 40 голов нетелей герефордовской породы. «Стоят такие буренки дорого, зато отдача максимальная», говорит глава КФХ.Рабочий день у главы хозяйства начинается с пяти утра и расписан буквально по минутам. Он сам себе начальник, животновод и ветеринар в одном лице. Говорит, хорошо, что во всех начинаниях его поддерживает супруга.«Деревню спасет только стремление людей работать на земле», считает Лев Манкиров. Организация труда и умение хозяйствовать - два слагаемых для развития на селе семейного фермерства. Немаловажно иметь и крепкую материально-техническую базу. Сельхозтехнику в основном приобретают за счет собственных средств. Во всеоружии в КФХ встретили и зиму- заготовили 196 тонн грубых кормов и более 80 тонн фуража. Ведь для герефордской породы главное лакомство - не только душистый коктейль из разнотравицы, но и ароматное, мягкое сено. Это - идеальные коровы для получения мраморной говядины. Их мясо очень вкусное, сочное и заслуженно считается одним из лучших сортов для приготовления стейков. А вот молока такие буренки дают очень мало. Зато выносливые животные, вес некоторых достигает более семисот килограммов, приспособлены к продолжительному содержанию на пастбищах.В Калмыкии в этом году открыть семейные животноводческие фермы изъявили желание около двухсот семей. Конкурсный отбор прошли 46 участников госпрограммы.Мясное животноводство - перспективное направление, уверен Лев Манкиров. А чтобы добиться успеха, важно подходить к делу с душой. Животные требуют серьезного ухода и внимания, но в ответ вознаграждают хорошим потомством. Кстати, во время съемки сюжета на свет появились еще два теленка. «Звездным ребятишкам - звездные имена», шутят Манкировы. А в планах у семьи расширяться и увеличивать свое крестьянско-фермерское хозяйство.



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