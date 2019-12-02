В рамках реализации национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2020 году в Калмыкии планируется увеличить господдержку субъектов бизнеса. Об этом сообщил и. о. министра экономики и торговли Дмитрий Троицкий.



Кроме того, в результате реализации нацпроекта на территории степного региона количество калмыцких предприятий, выведенных на экспорт, должно за пять лет вырасти с одного, которое есть в настоящее время, до 17. С этой целью в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в РК на 2014-2020гг» создан в республике Центр поддержки экспорта и экспортоориентированных субъектов МСП.



Учреждение оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства с целью вовлечения их в экспортную деятельность и выходу на международные рынки товаров, услуг и технологий. В рамках реализации национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2020 году в Калмыкии планируется увеличить господдержку субъектов бизнеса. Об этом сообщил и. о. министра экономики и торговли Дмитрий Троицкий.Кроме того, в результате реализации нацпроекта на территории степного региона количество калмыцких предприятий, выведенных на экспорт, должно за пять лет вырасти с одного, которое есть в настоящее время, до 17. С этой целью в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в РК на 2014-2020гг» создан в республике Центр поддержки экспорта и экспортоориентированных субъектов МСП.Учреждение оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства с целью вовлечения их в экспортную деятельность и выходу на международные рынки товаров, услуг и технологий.



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