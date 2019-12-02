Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:39

В Калмыкии обсудят федеральный проект «Чистая вода»


Сегодня состоится видеоселекторное совещание по вопросу реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». В нем примут участие представители аппарата правительства и министерства ЖКХ региона.

С 2019 года в Калмыкии реализуются федеральный проект, цель которого – повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения. В первую очередь, планируется обеспечить ею районные центры и населенные пункты, в которых проживают свыше тысячи человек.

В текущем году участником проекта был город Лагань. В следующем – будет разработана проектно-сметная документация на объекты водоснабжения и водоподготовки. В 2021 году реализация запланирована в Элисте, селах Троицкое и Яшалта, поселках Комсомольский и Цаган Аман.



Другие новости по теме:

  • Началась реализация проекта «Оздоровление Волги»
  • Требуется дополнительное финансирование проекта «Чистая вода»
  • В Калмыкии будет создана рабочая группа по вопросу водообеспечения
  • Глава Роспотребнадзора проводит совещание по питьевой воде
  • Анна Попова подвергла критике работу городских канализационных сооружений
  • К концу года в Элисту придет чистая питьевая вода
  • В Калмыкии низкий уровень финансовой доступности
  • В Калмыкию прибыл заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
  • В Лаганском районе прокуратура пресекла нарушения законодательства о закупках
  • Нет воды - нет жизни

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34