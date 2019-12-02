В Калмыкии обсудят федеральный проект «Чистая вода»

Сегодня состоится видеоселекторное совещание по вопросу реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». В нем примут участие представители аппарата правительства и министерства ЖКХ региона.



С 2019 года в Калмыкии реализуются федеральный проект, цель которого – повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения. В первую очередь, планируется обеспечить ею районные центры и населенные пункты, в которых проживают свыше тысячи человек.



В текущем году участником проекта был город Лагань. В следующем – будет разработана проектно-сметная документация на объекты водоснабжения и водоподготовки. В 2021 году реализация запланирована в Элисте, селах Троицкое и Яшалта, поселках Комсомольский и Цаган Аман. Сегодня состоится видеоселекторное совещание по вопросу реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». В нем примут участие представители аппарата правительства и министерства ЖКХ региона.С 2019 года в Калмыкии реализуются федеральный проект, цель которого – повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения. В первую очередь, планируется обеспечить ею районные центры и населенные пункты, в которых проживают свыше тысячи человек.В текущем году участником проекта был город Лагань. В следующем – будет разработана проектно-сметная документация на объекты водоснабжения и водоподготовки. В 2021 году реализация запланирована в Элисте, селах Троицкое и Яшалта, поселках Комсомольский и Цаган Аман.



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