Численность овец в Калмыкии насчитывает почти 2,5 миллиона голов

Почти 2,5 миллиона голов. Такова на сегодняшний день численность овец во всех категориях хозяйств республики. Об этом сообщил глава профильного министерства Санал Адьяев в ходе селекторного совещания федерального ведомства по вопросам развития овцеводства и оказания мер господдержки по этому направлению.



Обязательства по выполнению целевых показателей численности маточного поголовья и производству тонкой и полутонкой шерсти республикой будут достигнуты. Общий объем господдержки овцеводства в этом году составил почти 162 миллиона рублей. Субсидии направлены в том числе и на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, а также на производство и реализацию руна.



Крупные сельхозпредприятия Калмыкии поставляют произведенную шерсть на переработку в Карачаево-Черкессию, Московскую область, Ставропольский край. Почти 2,5 миллиона голов. Такова на сегодняшний день численность овец во всех категориях хозяйств республики. Об этом сообщил глава профильного министерства Санал Адьяев в ходе селекторного совещания федерального ведомства по вопросам развития овцеводства и оказания мер господдержки по этому направлению.Обязательства по выполнению целевых показателей численности маточного поголовья и производству тонкой и полутонкой шерсти республикой будут достигнуты. Общий объем господдержки овцеводства в этом году составил почти 162 миллиона рублей. Субсидии направлены в том числе и на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, а также на производство и реализацию руна.Крупные сельхозпредприятия Калмыкии поставляют произведенную шерсть на переработку в Карачаево-Черкессию, Московскую область, Ставропольский край.



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