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Вчера, 15:16

Калмыкия получит 297 млн дотаций из федерального бюджета


В регионы из федерального бюджета направлены 45 миллиардов рублей. Правительство России утвердило распределение дотаций субъектам страны за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов.

Всего в списках 50 получателей. В том числе Калмыкия. В степную республику будут направлены 297 миллионов 678 с лишним тысяч рублей.

Средства предоставляются согласно рейтингу субъектов, участвующих в распределении грантов. Об этом сообщается на сайте российского правительства.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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