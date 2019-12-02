Калмыкия получит 297 млн дотаций из федерального бюджета

В регионы из федерального бюджета направлены 45 миллиардов рублей. Правительство России утвердило распределение дотаций субъектам страны за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов.



Всего в списках 50 получателей. В том числе Калмыкия. В степную республику будут направлены 297 миллионов 678 с лишним тысяч рублей.



Средства предоставляются согласно рейтингу субъектов, участвующих в распределении грантов. Об этом сообщается на сайте российского правительства. В регионы из федерального бюджета направлены 45 миллиардов рублей. Правительство России утвердило распределение дотаций субъектам страны за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов.Всего в списках 50 получателей. В том числе Калмыкия. В степную республику будут направлены 297 миллионов 678 с лишним тысяч рублей.Средства предоставляются согласно рейтингу субъектов, участвующих в распределении грантов. Об этом сообщается на сайте российского правительства.



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