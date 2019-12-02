Производителям шерсти возмещены затраты

В региональном аграрном ведомстве подвели итоги рассмотрения заявок, представленных фермерами. Речь идет о господдержке производителям шерсти. А именно - о возмещении части затрат, в том числе и на реализацию.



В результате допущено 22 заявителя. Это ведущие овцеводческие племенные организации, индивидуальные предприниматели Яшкульского, Юстинского, Ики-Бурульского районов, количество которых в текущем году значительно увеличилось.



Общий объем просубсидированной тонкой и полутонкой шерсти в Калмыкии по ставке 30 рублей за 1 килограмм составил 759 тонн. В целом на поддержку производства шерсти направлено без малого 23 миллиона рублей. В региональном аграрном ведомстве подвели итоги рассмотрения заявок, представленных фермерами. Речь идет о господдержке производителям шерсти. А именно - о возмещении части затрат, в том числе и на реализацию.В результате допущено 22 заявителя. Это ведущие овцеводческие племенные организации, индивидуальные предприниматели Яшкульского, Юстинского, Ики-Бурульского районов, количество которых в текущем году значительно увеличилось.Общий объем просубсидированной тонкой и полутонкой шерсти в Калмыкии по ставке 30 рублей за 1 килограмм составил 759 тонн. В целом на поддержку производства шерсти направлено без малого 23 миллиона рублей.



Смотреть полный выпуск новостей



