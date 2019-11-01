Рисоводы Калмыкии собрали более 16 тысяч тонн риса

Рисоводы Калмыкии собрали более 16 тысяч тонн белого золота. Это больше, чем в прошлом году. С плодородных участков собрали урожай по 37 и выше центнеров с гектара. Таким образом, уборка зерновых в республике полностью завершена. Об этом сегодня сообщают в профильном министерстве.



Год оказался урожайным. Валовой сбор составил чуть больше шестисот тридцати тысяч тонн. Это высокий результат в условиях рискованного земледелия.



Между тем, специалисты отмечают и хорошее состояние озимых. А в эти дни земледельцы заняты вспашкой зяби и ремонтом техники к очередной сельскохозяйственной кампании. Рисоводы Калмыкии собрали более 16 тысяч тонн белого золота. Это больше, чем в прошлом году. С плодородных участков собрали урожай по 37 и выше центнеров с гектара. Таким образом, уборка зерновых в республике полностью завершена. Об этом сегодня сообщают в профильном министерстве.Год оказался урожайным. Валовой сбор составил чуть больше шестисот тридцати тысяч тонн. Это высокий результат в условиях рискованного земледелия.Между тем, специалисты отмечают и хорошее состояние озимых. А в эти дни земледельцы заняты вспашкой зяби и ремонтом техники к очередной сельскохозяйственной кампании.



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