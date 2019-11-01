На развитие предпринимательства Калмыкии будет выделено 250 млн рублей

Из федерального бюджета на развитие предпринимательства Калмыкии будет выделено 250 миллионов рублей. Средства поступят до конца этого года. Эту информацию сегодня озвучили представители министерства экономики республики, которые приняли участие в обучающем семинаре по мерам финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки. Участниками также стали предпринимательское сообщество, фермеры и лица, заинтересованные в открытии собственного бизнеса.



Виталий Курдюков предприниматель со стажем. В сфере торговли более 20 лет. И, несмотря на это, решил стать участником обучающего семинара, который дает возможность узнать о новых программах, разработанных для успешного ведения бизнеса.



Специалисты федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства рассказали о тех мерах финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки, которой могут воспользоваться представители бизнес-сообщества, в том числе сельскохозяйственных кооперативов, КФХ и личных подсобных хозяйств. В ходе семинара за круглым столом рассмотрели вопрос участия малого и среднего предпринимательства в закупках крупных госкомпаний в рамках федерального закона.



Обучающий семинар состоял из двух блоков. Теоретическая часть и работа в группах с конкретными проектами, которые требовали детального обсуждения. На фоне жесткой конкуренции малого и среднего бизнеса с крупными компаниями, необходимы более выгодные условия для существования местного предпринимательства, которое вносит в республиканскую казну немалую часть доходов, а также создаёт рабочие места, считают участники семинара.



Правительство Калмыкии создаёт для населения все условия для ведения бизнеса. До конца этого года в рамках национального проекта из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Средства будут направлены на развитие предпринимательства республики.

Из федерального бюджета на развитие предпринимательства Калмыкии будет выделено 250 миллионов рублей. Средства поступят до конца этого года. Эту информацию сегодня озвучили представители министерства экономики республики, которые приняли участие в обучающем семинаре по мерам финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки. Участниками также стали предпринимательское сообщество, фермеры и лица, заинтересованные в открытии собственного бизнеса.Виталий Курдюков предприниматель со стажем. В сфере торговли более 20 лет. И, несмотря на это, решил стать участником обучающего семинара, который дает возможность узнать о новых программах, разработанных для успешного ведения бизнеса.Специалисты федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства рассказали о тех мерах финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки, которой могут воспользоваться представители бизнес-сообщества, в том числе сельскохозяйственных кооперативов, КФХ и личных подсобных хозяйств. В ходе семинара за круглым столом рассмотрели вопрос участия малого и среднего предпринимательства в закупках крупных госкомпаний в рамках федерального закона.Обучающий семинар состоял из двух блоков. Теоретическая часть и работа в группах с конкретными проектами, которые требовали детального обсуждения. На фоне жесткой конкуренции малого и среднего бизнеса с крупными компаниями, необходимы более выгодные условия для существования местного предпринимательства, которое вносит в республиканскую казну немалую часть доходов, а также создаёт рабочие места, считают участники семинара.Правительство Калмыкии создаёт для населения все условия для ведения бизнеса. До конца этого года в рамках национального проекта из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Средства будут направлены на развитие предпринимательства республики.



Смотреть полный выпуск новостей



