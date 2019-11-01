Зимовка у животноводов республики идёт в штатном режиме. Как сообщили сегодня в региональном аграрном ведомстве, пастбища в настоящее время открыты и скот находится на выпасах.



Специалисты отмечают высокую готовность во всех формах хозяйствования к предстоящему ответственному периоду. Осенью завезены продукты, заготовлено топливо, отремонтированы и продезинфицированы помещения. Зимовка у животноводов республики идёт в штатном режиме. Как сообщили сегодня в региональном аграрном ведомстве, пастбища в настоящее время открыты и скот находится на выпасах.Специалисты отмечают высокую готовность во всех формах хозяйствования к предстоящему ответственному периоду. Осенью завезены продукты, заготовлено топливо, отремонтированы и продезинфицированы помещения.



Смотреть полный выпуск новостей



