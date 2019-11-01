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Сегодня, 16:41

Госдума сегодня приняла в третьем чтении проект федерального бюджета


Госдума сегодня приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2020-й и на плановый период 21–22 годов. Следующая инстанция - Совет Федерации.

Напомним, во втором чтении парламентарии одобрили социально ориентированный бюджет. В документе существенная доля принадлежит расходам на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность. Ключевые поправки касаются поддержки регионов. Решение депутатов прокомментировала депутат Госдумы Марина Мукабенова.



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