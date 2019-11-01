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Сегодня, 12:24

Жительница Элисты примет участие в конкурсе «Молодой предприниматель России»


Мария Пелих из Элисты представит свою бизнес-идею в финале конкурса «Молодой предприниматель России». Он состоится в Казани через два дня. Девушка стала победителем регионального заочного этапа проекта в номинации «Сфера услуг». Полгода назад она организовала собственное дело.

Посетители тату-салона, который Мария Пелих открыла в июне этого года, в основном, молодые люди. Это не только модно, но и способ самовыражения, - говорит Ирина, которая решила воспользоваться этой услугой.

Ну, а владелице салона Марии Пелих предстоит оказаться на одной площадке с лучшими предпринимателями России. И защищать честь Калмыкии в Казани, где соберутся около 400 участников со всей страны. Все они вышли в финал всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». По словам Пелих, эта возможность заявить о своем бизнесе на федеральном уровне. Наладить деловые контакты и приобрести опыт.

Цель проведения данного конкурса, - говорит главный специалист центра поддержки предпринимательства Ирина Бембинова, поддержать и помочь молодым бизнесменам. Кстати, результаты работы регионального этапа участников рассматривались экспертным советом на федеральном уровне и лучшие были отобраны в финал всероссийского конкурса.

С начало этого года среди тех, кто решил открыть свое дело, популярна сфера услуг и сельское хозяйство. А это значит, что государственная политика, благоприятный климат в регионе способствует развитию малого и среднего предпринимательства. А он, как известно, является основой экономики современной России.




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