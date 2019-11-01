Подбор персонала: просто или сложно? Такова тема сегодняшней встречи калмыцкого бизнес-сообщества с федеральным спикером Дмитрием Карнауховым. Он поделился историей становления своего предприятия, рассказал о ключевых решениях, которые постоянно принимает предприниматель.



Среди участников и начинающие бизнесмены, и те, кто только раздумывает открыть свое дело. Бесплатный мастер-класс организовало профильное министерство и Центр поддержки предпринимательства.



По словам руководителя ведомства Савра Мучкаева, основная задача мероприятия – пробудить у предпринимателей ещё больше креатива и желания на то, чтобы и дальше развивать своё дело. Подбор персонала: просто или сложно? Такова тема сегодняшней встречи калмыцкого бизнес-сообщества с федеральным спикером Дмитрием Карнауховым. Он поделился историей становления своего предприятия, рассказал о ключевых решениях, которые постоянно принимает предприниматель.Среди участников и начинающие бизнесмены, и те, кто только раздумывает открыть свое дело. Бесплатный мастер-класс организовало профильное министерство и Центр поддержки предпринимательства.По словам руководителя ведомства Савра Мучкаева, основная задача мероприятия – пробудить у предпринимателей ещё больше креатива и желания на то, чтобы и дальше развивать своё дело.



Смотреть полный выпуск новостей



