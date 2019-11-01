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Сегодня, 15:12

Подбор персонала: просто или сложно?


Подбор персонала: просто или сложно? Такова тема сегодняшней встречи калмыцкого бизнес-сообщества с федеральным спикером Дмитрием Карнауховым. Он поделился историей становления своего предприятия, рассказал о ключевых решениях, которые постоянно принимает предприниматель.

Среди участников и начинающие бизнесмены, и те, кто только раздумывает открыть свое дело. Бесплатный мастер-класс организовало профильное министерство и Центр поддержки предпринимательства.

По словам руководителя ведомства Савра Мучкаева, основная задача мероприятия – пробудить у предпринимателей ещё больше креатива и желания на то, чтобы и дальше развивать своё дело.



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