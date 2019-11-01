Бюджет на 2020 год принят в первом чтении

В первом чтении приняты два основополагающих финансовых документа – республиканский бюджет на 2020 и последующие два года и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Основные параметры утверждены калмыцкими парламентариями в ходе сегодняшней сессии Народного хурала.



Во втором чтении – главный финансовый документ республики претерпит изменения, так как подписание соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий и трансфертов состоится чуть позже. Парламентарии продолжают свою работу.



Всего в повестке дня – более 20 вопросов. Более подробно о них расскажем в следующем выпуске. В первом чтении приняты два основополагающих финансовых документа – республиканский бюджет на 2020 и последующие два года и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Основные параметры утверждены калмыцкими парламентариями в ходе сегодняшней сессии Народного хурала.Во втором чтении – главный финансовый документ республики претерпит изменения, так как подписание соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий и трансфертов состоится чуть позже. Парламентарии продолжают свою работу.Всего в повестке дня – более 20 вопросов. Более подробно о них расскажем в следующем выпуске.



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