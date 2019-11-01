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Сегодня, 15:08

Бюджет на 2020 год принят в первом чтении


В первом чтении приняты два основополагающих финансовых документа – республиканский бюджет на 2020 и последующие два года и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Основные параметры утверждены калмыцкими парламентариями в ходе сегодняшней сессии Народного хурала.

Во втором чтении – главный финансовый документ республики претерпит изменения, так как подписание соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий и трансфертов состоится чуть позже. Парламентарии продолжают свою работу.

Всего в повестке дня – более 20 вопросов. Более подробно о них расскажем в следующем выпуске.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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