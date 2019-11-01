В центре внимания - бюджет 2020

Более 20 вопросов внесено в повестку дня 12-ой сессии Народного Хурала, которая состоится уже завтра. Большинство из них парламентарии обсудили сегодня в комитетах и фракциях. В центре внимания - законопроект «О бюджете на 2020-й и на последующие два года».



Параметры основного финансового документа сформированы с учетом прогнозных данных по налогам, безвозмездных поступлений, бюджетных ассигнований. И он определен как социально – ориентированный. Подробно были обсуждены проекты, реализуемые в рамках Национальной программы и индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Более 20 вопросов внесено в повестку дня 12-ой сессии Народного Хурала, которая состоится уже завтра. Большинство из них парламентарии обсудили сегодня в комитетах и фракциях. В центре внимания - законопроект «О бюджете на 2020-й и на последующие два года».Параметры основного финансового документа сформированы с учетом прогнозных данных по налогам, безвозмездных поступлений, бюджетных ассигнований. И он определен как социально – ориентированный. Подробно были обсуждены проекты, реализуемые в рамках Национальной программы и индивидуальной программы социально-экономического развития региона.



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