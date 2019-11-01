ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 16:05

В центре внимания - бюджет 2020


Более 20 вопросов внесено в повестку дня 12-ой сессии Народного Хурала, которая состоится уже завтра. Большинство из них парламентарии обсудили сегодня в комитетах и фракциях. В центре внимания - законопроект «О бюджете на 2020-й и на последующие два года».

Параметры основного финансового документа сформированы с учетом прогнозных данных по налогам, безвозмездных поступлений, бюджетных ассигнований. И он определен как социально – ориентированный. Подробно были обсуждены проекты, реализуемые в рамках Национальной программы и индивидуальной программы социально-экономического развития региона.



Другие новости по теме:

  • В Народном Хурале рассматривают проект бюджета республики
  • Утвержден проект бюджета республики на трехлетний период
  • В Народном Хурале состоялись нулевые чтения бюджета
  • Депутаты Народного Хурала готовятся к очередной сессии
  • Элиста получит 156 миллионов безвозмездных налоговых поступлений
  • Состоялись заседания в комитетах Народного Хурала
  • В преддверии 28 сессии Народного Хурала пройдут заседания в комитетах
  • В бюджет региона внесены поправки
  • Бюджет Калмыкии на будущий год принят в первом чтении
  • Депутаты Народного Хурала приняли проект закона о бюджете за 2013 год

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34