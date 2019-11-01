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Сегодня, 12:09

В Калмыкии рассматривают проект создания молочно-мясного товарного кластера


О возможном создании крупного инвестиционного проекта сообщается на сайте главы региона Бату Хасикова. На встрече с Председателем Совета директоров ООО «МОЛОКО Холдинг Инжиниринг» Владиславом Погребным речь шла о реализации в республике крупного проекта в сфере АПК.

Он предполагает создание молочно-мясного товарного кластера полного цикла по производству и глубокой переработке молочной продукции. При этом предполагается использование новейших технологий по лицензиям мировых лидеров отрасли. Инвестиции могут составить порядка двадцати миллиардов рублей.

Как отметил Хасиков, проект требует внимательного изучения.



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