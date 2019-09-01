В правительстве обсудили экономическую ситуацию

В первом полугодии объем валовой продукции в АПК – свыше девяти с половиной миллиардов рублей, что ниже показателей предыдущего года более чем на 4 процента. Правительством республики были даны конкретные поручения профильному ведомству.



В первую очередь, необходимо увеличить посевные площади зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также рационально использовать сельхозугодия.



Рекомендовано провести работу по выходу продукцией на внешние рынки, а это значит, наладить систему интенсивного откорма КРС, проработать и создать прочную и качественную кормовую базу, усилить меры по сохранению положительной эпизоотической ситуации, и чаще применять современные технологии при обработке продукции.



Что касается улучшения показателей по экспорту, то на эти цели будут направлены ряд национальных проектов, это «Международная кооперация и экспорт» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также одной из важнейших задач экономической политики в сфере АПК Юрий Зайцев назвал продвижение бренда калмыцкого мраморного мяса. В первом полугодии объем валовой продукции в АПК – свыше девяти с половиной миллиардов рублей, что ниже показателей предыдущего года более чем на 4 процента. Правительством республики были даны конкретные поручения профильному ведомству.В первую очередь, необходимо увеличить посевные площади зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также рационально использовать сельхозугодия.Рекомендовано провести работу по выходу продукцией на внешние рынки, а это значит, наладить систему интенсивного откорма КРС, проработать и создать прочную и качественную кормовую базу, усилить меры по сохранению положительной эпизоотической ситуации, и чаще применять современные технологии при обработке продукции.Что касается улучшения показателей по экспорту, то на эти цели будут направлены ряд национальных проектов, это «Международная кооперация и экспорт» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также одной из важнейших задач экономической политики в сфере АПК Юрий Зайцев назвал продвижение бренда калмыцкого мраморного мяса.



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