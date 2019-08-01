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Вчера, 18:08

В Калмыкии прошла выездная сессия федеральной корпорации


Сегодня в Калмыкии проводит выездную стратегическую сессию федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Состоялся ряд встреч с руководством и представителями бизнес-сообщества региона по актуальным вопросам реализации различных видов поддержки частного дела.

Врио главы республики Бату Хасиков и генеральный директор корпорации «МСП» Александр Браверман обсудили результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний Калмыкии и перспективы дальнейшего взаимодействия.

На сегодня общий объём выданных предпринимателям гарантий и поручительства в рамках национальной гарантийной системы превысил 50 миллионов рублей. Это позволило им привлечь почти 290 миллионов кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики.

А на презентации трёх инвестиционных проектов, реализация которых планируется на территории Калмыкии, её участники поделились реальными историями успеха, благодаря кредитно-гарантийной поддержке корпорации.

На встрече с предпринимателями региона были рассмотрены вопросы развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках подписанного соглашения о взаимодействии между правительством Калмыкии и федеральной корпорацией стороны совместно должны обеспечивать разработку и утверждение планов по развитию отрасли.

План предусматривает реализацию мероприятий по нескольким направлениям. Это повышение доступности кредитных ресурсов, сопровождение инвестиционных проектов до их практической реализации, меры государственной поддержки, закупки крупнейших заказчиков с участием государства.

Так же бизнес-сообществу подробно пояснили, как для расширения возможностей использовать портал Бизнес-навигатора. Он является частью платформы «Россия - страна возможностей», созданная указом Президента России Владимиром Путиным в качестве путеводителя образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.



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