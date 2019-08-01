В Калмыкии прошла выездная сессия федеральной корпорации

Сегодня в Калмыкии проводит выездную стратегическую сессию федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Состоялся ряд встреч с руководством и представителями бизнес-сообщества региона по актуальным вопросам реализации различных видов поддержки частного дела.



Врио главы республики Бату Хасиков и генеральный директор корпорации «МСП» Александр Браверман обсудили результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний Калмыкии и перспективы дальнейшего взаимодействия.



На сегодня общий объём выданных предпринимателям гарантий и поручительства в рамках национальной гарантийной системы превысил 50 миллионов рублей. Это позволило им привлечь почти 290 миллионов кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики.



А на презентации трёх инвестиционных проектов, реализация которых планируется на территории Калмыкии, её участники поделились реальными историями успеха, благодаря кредитно-гарантийной поддержке корпорации.



На встрече с предпринимателями региона были рассмотрены вопросы развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках подписанного соглашения о взаимодействии между правительством Калмыкии и федеральной корпорацией стороны совместно должны обеспечивать разработку и утверждение планов по развитию отрасли.



План предусматривает реализацию мероприятий по нескольким направлениям. Это повышение доступности кредитных ресурсов, сопровождение инвестиционных проектов до их практической реализации, меры государственной поддержки, закупки крупнейших заказчиков с участием государства.



Так же бизнес-сообществу подробно пояснили, как для расширения возможностей использовать портал Бизнес-навигатора. Он является частью платформы «Россия - страна возможностей», созданная указом Президента России Владимиром Путиным в качестве путеводителя образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Сегодня в Калмыкии проводит выездную стратегическую сессию федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Состоялся ряд встреч с руководством и представителями бизнес-сообщества региона по актуальным вопросам реализации различных видов поддержки частного дела.Врио главы республики Бату Хасиков и генеральный директор корпорации «МСП» Александр Браверман обсудили результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний Калмыкии и перспективы дальнейшего взаимодействия.На сегодня общий объём выданных предпринимателям гарантий и поручительства в рамках национальной гарантийной системы превысил 50 миллионов рублей. Это позволило им привлечь почти 290 миллионов кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики.А на презентации трёх инвестиционных проектов, реализация которых планируется на территории Калмыкии, её участники поделились реальными историями успеха, благодаря кредитно-гарантийной поддержке корпорации.На встрече с предпринимателями региона были рассмотрены вопросы развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках подписанного соглашения о взаимодействии между правительством Калмыкии и федеральной корпорацией стороны совместно должны обеспечивать разработку и утверждение планов по развитию отрасли.План предусматривает реализацию мероприятий по нескольким направлениям. Это повышение доступности кредитных ресурсов, сопровождение инвестиционных проектов до их практической реализации, меры государственной поддержки, закупки крупнейших заказчиков с участием государства.Так же бизнес-сообществу подробно пояснили, как для расширения возможностей использовать портал Бизнес-навигатора. Он является частью платформы «Россия - страна возможностей», созданная указом Президента России Владимиром Путиным в качестве путеводителя образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.



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