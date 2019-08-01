В Элисте проводятся мероприятия в рамках стратегической сессии «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» корпорации МСП по договоренности с врио главы Калмыкии Бату Хасиковым.



Накануне в день открытия состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Калмыкии, на которой речь шла о лизинговой поддержке. Сегодня в работе сессии, примет участие генеральный директор корпорации Александр Браверман.



Также состоится презентация инвестиционных проектов и круглый стол «Развитие сельскохозяйственной кооперации». В Элисте проводятся мероприятия в рамках стратегической сессии «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» корпорации МСП по договоренности с врио главы Калмыкии Бату Хасиковым.Накануне в день открытия состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Калмыкии, на которой речь шла о лизинговой поддержке. Сегодня в работе сессии, примет участие генеральный директор корпорации Александр Браверман.Также состоится презентация инвестиционных проектов и круглый стол «Развитие сельскохозяйственной кооперации».



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