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Вчера, 12:24

Встреча с представителями бизнес-сообщества Калмыкии


В Элисте проводятся мероприятия в рамках стратегической сессии «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» корпорации МСП по договоренности с врио главы Калмыкии Бату Хасиковым.

Накануне в день открытия состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Калмыкии, на которой речь шла о лизинговой поддержке. Сегодня в работе сессии, примет участие генеральный директор корпорации Александр Браверман.

Также состоится презентация инвестиционных проектов и круглый стол «Развитие сельскохозяйственной кооперации».



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