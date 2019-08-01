В Элисте обсудили поддержку малого бизнеса

В Элисте продолжается «круглый стол» по теме «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». А чуть раньше состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Калмыкии, на которой речь шла о лизинговой поддержке.



Эти мероприятия проходят в Элисте в рамках стратегической сессии, организованной Корпорацией МСП по договоренности с врио главы Калмыкии Бату Хасиковым. В одном из них приняла участие заместитель гендиректора региональной лизинговой компании Татарстана Алена Баздрева.



Представленная программа поддержки предприятий малого бизнеса, по словам и.о. заместителя Председателя Правительства Людмилы Ивановой, вызвала у присутствующих большой интерес. В Элисте продолжается «круглый стол» по теме «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». А чуть раньше состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Калмыкии, на которой речь шла о лизинговой поддержке.Эти мероприятия проходят в Элисте в рамках стратегической сессии, организованной Корпорацией МСП по договоренности с врио главы Калмыкии Бату Хасиковым. В одном из них приняла участие заместитель гендиректора региональной лизинговой компании Татарстана Алена Баздрева.Представленная программа поддержки предприятий малого бизнеса, по словам и.о. заместителя Председателя Правительства Людмилы Ивановой, вызвала у присутствующих большой интерес.



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