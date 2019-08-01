Калмыцкая баранина будет экспортирована в Иран

12 тонн калмыцкой баранины будет экспортировано в Иран. Это не первая партия мяса, вкусовые качества которого уже оценили жители этой средневосточной страны.



Работа ведется в рамках выполнения задачи, поставленной президентом России по увеличению экспорта продукции АПК. А Калмыкия - один из самых перспективных регионов для поставки мяса за рубеж. Об этом говорил федеральный министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в степную республику. Рентабельность сельхозпродукции в два раза превышает среднероссийские показатели. 12 тонн калмыцкой баранины будет экспортировано в Иран. Это не первая партия мяса, вкусовые качества которого уже оценили жители этой средневосточной страны.Работа ведется в рамках выполнения задачи, поставленной президентом России по увеличению экспорта продукции АПК. А Калмыкия - один из самых перспективных регионов для поставки мяса за рубеж. Об этом говорил федеральный министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в степную республику. Рентабельность сельхозпродукции в два раза превышает среднероссийские показатели.



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