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Сегодня, 12:40

Калмыцкая баранина будет экспортирована в Иран


12 тонн калмыцкой баранины будет экспортировано в Иран. Это не первая партия мяса, вкусовые качества которого уже оценили жители этой средневосточной страны.

Работа ведется в рамках выполнения задачи, поставленной президентом России по увеличению экспорта продукции АПК. А Калмыкия - один из самых перспективных регионов для поставки мяса за рубеж. Об этом говорил федеральный министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в степную республику. Рентабельность сельхозпродукции в два раза превышает среднероссийские показатели.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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