ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:39

Овцы калмыцкой курдючной породы востребованы в других регионах


Овцы калмыцкой курдючной породы востребованы в других регионах. Заключение договора на покупку этих животных – главная цель приезда в степную республику заместителя министра сельского хозяйства Тывы Юрия Оруспай.

Как он отметил, такая рекомендация была получена от Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России. Сделка будет осуществлена за счет грантовой поддержки «Агростартап» в рамках реализации в Тыве нацпроекта, которые является частью федеральной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».



Другие новости по теме:

  • Члены Совета федерации провели выездное заседание в Элисте
  • В Калмыкии действует «Агростартап»
  • Фермеры Калмыкии получат более 200 миллионов рублей
  • В марте должен начать работу Центр поддержки экспорта
  • Завершился 9-й съезд заводчиков скота калмыцкой породы
  • В Сызрани начал работу семинар-совещание заводчиков калмыцкой породы КРС
  • Племенные хозяйства республики представлены на 17-ой Российской агропромышленной выставке
  • На выставке «Золотая осень-2015» Калмыкию представят 9 хозяйств республики
  • Золотая осень - 2015
  • В Калмыкии выведена новая порода калмыцкой курдючной овцы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34