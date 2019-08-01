Овцы калмыцкой курдючной породы востребованы в других регионах. Заключение договора на покупку этих животных – главная цель приезда в степную республику заместителя министра сельского хозяйства Тывы Юрия Оруспай.



Как он отметил, такая рекомендация была получена от Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России. Сделка будет осуществлена за счет грантовой поддержки «Агростартап» в рамках реализации в Тыве нацпроекта, которые является частью федеральной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Овцы калмыцкой курдючной породы востребованы в других регионах. Заключение договора на покупку этих животных – главная цель приезда в степную республику заместителя министра сельского хозяйства Тывы Юрия Оруспай.Как он отметил, такая рекомендация была получена от Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России. Сделка будет осуществлена за счет грантовой поддержки «Агростартап» в рамках реализации в Тыве нацпроекта, которые является частью федеральной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».



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