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Вчера, 12:37

Городовиковцы вошли в тройку лидеров по уборке урожая


В этом году городовиковцы вошли в тройку лидеров по уборке урожая. Свой весомый вклад в общий каравай района внесли и хлеборобы хозяйства «Комсомолец». Они собрали 10 тысяч тонн зерна. А рассчитывали получить больше, но засуха нарушила намеченные планы. Сегодня механизаторы выйдут на поле для обработки почвы под будущий урожай. Эта работа продлится всего 10 дней.

И это несмотря на то, что природа как всегда не пощадила всходы озимых. Практически не было дождя, но колосья пшеницы успели набрать достаточно веса и клейковины. Урожай сейчас хранится на складе. Часть остается в хозяйстве, остальное приобретают фермеры соседних регионов.

В среднем, здесь с одного гектара получили 36 центнеров зерна. А рассчитывали на то, что на отдельных полях показатели будут достигать 50 центнеров, как в прошлые годы. Даже суровая зима пощадила всходы, а вот засуха повлияла на урожайность.

А в машинно-тракторной мастерской подготовили технику для проведения предпосевной культивации, которая очистит поле от вредителей, болезней и сорняков. К этой работе механизаторы приступили. По словам специалистов, только качественная подготовка пара позволяет накопить и сохранить к посеву озимых достаточное количество продуктивной влаги, и тем самым заложить основу будущего урожая. А триста тонн минеральных удобрений, которые завезены накануне, послужат хорошим подспорьем для роста дружных всходов.

Здесь своя мельница. А хлеб из собственной муки стоит всего 5 рублей. По словам генерального директора Ивана Наводченко, несмотря на природно-климатические условия хозяйство ежегодно увеличивает производство сельхозпродукции за счет внедрения передовых технологий, повышения культуры земледелия, возделывания высокопродуктивных сортов посевного материала. Помимо растениеводства, которое является основной деятельностью предприятия в планах заняться развитием животноводства. Но проблема в дефиците земель сельхозназначения. Не хватает места для пастбищ. Только для заготовки кормов необходима одна тысяча гектаров.

Хозяйство - крупный налогоплательщик всех уровней, их размер - 15 миллионов рублей. Кроме того, оно участвует во многих благотворительных мероприятиях. Оказывает поддержку социальным структурам района. Залогом успеха Иван Наводченко считает слаженную работу коллектива, которая не заканчивается сбором урожая.



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