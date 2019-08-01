В этом году городовиковцы вошли в тройку лидеров по уборке урожая. Свой весомый вклад в общий каравай района внесли и хлеборобы хозяйства «Комсомолец». Они собрали 10 тысяч тонн зерна. А рассчитывали получить больше, но засуха нарушила намеченные планы. Сегодня механизаторы выйдут на поле для обработки почвы под будущий урожай. Эта работа продлится всего 10 дней.



И это несмотря на то, что природа как всегда не пощадила всходы озимых. Практически не было дождя, но колосья пшеницы успели набрать достаточно веса и клейковины. Урожай сейчас хранится на складе. Часть остается в хозяйстве, остальное приобретают фермеры соседних регионов.



В среднем, здесь с одного гектара получили 36 центнеров зерна. А рассчитывали на то, что на отдельных полях показатели будут достигать 50 центнеров, как в прошлые годы. Даже суровая зима пощадила всходы, а вот засуха повлияла на урожайность.



А в машинно-тракторной мастерской подготовили технику для проведения предпосевной культивации, которая очистит поле от вредителей, болезней и сорняков. К этой работе механизаторы приступили. По словам специалистов, только качественная подготовка пара позволяет накопить и сохранить к посеву озимых достаточное количество продуктивной влаги, и тем самым заложить основу будущего урожая. А триста тонн минеральных удобрений, которые завезены накануне, послужат хорошим подспорьем для роста дружных всходов.



Здесь своя мельница. А хлеб из собственной муки стоит всего 5 рублей. По словам генерального директора Ивана Наводченко, несмотря на природно-климатические условия хозяйство ежегодно увеличивает производство сельхозпродукции за счет внедрения передовых технологий, повышения культуры земледелия, возделывания высокопродуктивных сортов посевного материала. Помимо растениеводства, которое является основной деятельностью предприятия в планах заняться развитием животноводства. Но проблема в дефиците земель сельхозназначения. Не хватает места для пастбищ. Только для заготовки кормов необходима одна тысяча гектаров.



Хозяйство - крупный налогоплательщик всех уровней, их размер - 15 миллионов рублей. Кроме того, оно участвует во многих благотворительных мероприятиях. Оказывает поддержку социальным структурам района. Залогом успеха Иван Наводченко считает слаженную работу коллектива, которая не заканчивается сбором урожая. В этом году городовиковцы вошли в тройку лидеров по уборке урожая. Свой весомый вклад в общий каравай района внесли и хлеборобы хозяйства «Комсомолец». Они собрали 10 тысяч тонн зерна. А рассчитывали получить больше, но засуха нарушила намеченные планы. Сегодня механизаторы выйдут на поле для обработки почвы под будущий урожай. Эта работа продлится всего 10 дней.И это несмотря на то, что природа как всегда не пощадила всходы озимых. Практически не было дождя, но колосья пшеницы успели набрать достаточно веса и клейковины. Урожай сейчас хранится на складе. Часть остается в хозяйстве, остальное приобретают фермеры соседних регионов.В среднем, здесь с одного гектара получили 36 центнеров зерна. А рассчитывали на то, что на отдельных полях показатели будут достигать 50 центнеров, как в прошлые годы. Даже суровая зима пощадила всходы, а вот засуха повлияла на урожайность.А в машинно-тракторной мастерской подготовили технику для проведения предпосевной культивации, которая очистит поле от вредителей, болезней и сорняков. К этой работе механизаторы приступили. По словам специалистов, только качественная подготовка пара позволяет накопить и сохранить к посеву озимых достаточное количество продуктивной влаги, и тем самым заложить основу будущего урожая. А триста тонн минеральных удобрений, которые завезены накануне, послужат хорошим подспорьем для роста дружных всходов.Здесь своя мельница. А хлеб из собственной муки стоит всего 5 рублей. По словам генерального директора Ивана Наводченко, несмотря на природно-климатические условия хозяйство ежегодно увеличивает производство сельхозпродукции за счет внедрения передовых технологий, повышения культуры земледелия, возделывания высокопродуктивных сортов посевного материала. Помимо растениеводства, которое является основной деятельностью предприятия в планах заняться развитием животноводства. Но проблема в дефиците земель сельхозназначения. Не хватает места для пастбищ. Только для заготовки кормов необходима одна тысяча гектаров.Хозяйство - крупный налогоплательщик всех уровней, их размер - 15 миллионов рублей. Кроме того, оно участвует во многих благотворительных мероприятиях. Оказывает поддержку социальным структурам района. Залогом успеха Иван Наводченко считает слаженную работу коллектива, которая не заканчивается сбором урожая.



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