Хлеборобы республики собрали 598 тонн зерна

В текущем году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, хлеборобы республики собрали 598 с лишним тонн зерна. Новый урожай пшеницы, по предварительным подсчетам, более чем на 78 % отнесен к продовольственному классу.



Наивысший валовой сбор достигнут в Яшалтинском районе. На втором месте сельхозтоваропроизводители Ики-Бурульского РМО. Неплохих показателей добились аграрии Приютненского и Городовиковского районов. Убрать предстоит еще около пяти с половиной тысяч тонн гектаров поздних зерновых культур риса, проса, сорго.



По предварительным подсчетам итоговый урожай превысит 610 тысяч тонн. В текущем году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, хлеборобы республики собрали 598 с лишним тонн зерна. Новый урожай пшеницы, по предварительным подсчетам, более чем на 78 % отнесен к продовольственному классу.Наивысший валовой сбор достигнут в Яшалтинском районе. На втором месте сельхозтоваропроизводители Ики-Бурульского РМО. Неплохих показателей добились аграрии Приютненского и Городовиковского районов. Убрать предстоит еще около пяти с половиной тысяч тонн гектаров поздних зерновых культур риса, проса, сорго.По предварительным подсчетам итоговый урожай превысит 610 тысяч тонн.



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