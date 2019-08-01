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Вчера, 12:30

Хлеборобы республики собрали 598 тонн зерна


В текущем году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, хлеборобы республики собрали 598 с лишним тонн зерна. Новый урожай пшеницы, по предварительным подсчетам, более чем на 78 % отнесен к продовольственному классу.

Наивысший валовой сбор достигнут в Яшалтинском районе. На втором месте сельхозтоваропроизводители Ики-Бурульского РМО. Неплохих показателей добились аграрии Приютненского и Городовиковского районов. Убрать предстоит еще около пяти с половиной тысяч тонн гектаров поздних зерновых культур риса, проса, сорго.

По предварительным подсчетам итоговый урожай превысит 610 тысяч тонн.



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