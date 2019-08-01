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Вчера, 12:37

Работы по строительству солнечной электростанции наполовину выполнены


Строительство солнечной электростанции на участке площадью 227 гектаров вблизи поселка Малые Дербеты выполнено уже на 55 процентов.

Напомним, что соглашение о реализации инвестиционных проектов возведения солнечной генерации общей мощностью 75 мегаватт до 2022 года было подписано между Калмыкией и компанией «Хевел» в рамках Петербургского международного экономического форума. Стоимость проекта – 7 миллиардов рублей.



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