Работы по строительству солнечной электростанции наполовину выполнены

Строительство солнечной электростанции на участке площадью 227 гектаров вблизи поселка Малые Дербеты выполнено уже на 55 процентов.



Напомним, что соглашение о реализации инвестиционных проектов возведения солнечной генерации общей мощностью 75 мегаватт до 2022 года было подписано между Калмыкией и компанией «Хевел» в рамках Петербургского международного экономического форума. Стоимость проекта – 7 миллиардов рублей. Строительство солнечной электростанции на участке площадью 227 гектаров вблизи поселка Малые Дербеты выполнено уже на 55 процентов.Напомним, что соглашение о реализации инвестиционных проектов возведения солнечной генерации общей мощностью 75 мегаватт до 2022 года было подписано между Калмыкией и компанией «Хевел» в рамках Петербургского международного экономического форума. Стоимость проекта – 7 миллиардов рублей.



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