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Сегодня, 15:44

Грубых кормов потребуется 800 тысяч тонн


Потребность в грубых кормах сельскохозяйственных животных на предстоящую зимовку составляет более 800 тысяч тонн, с учетом остатков прошлых лет. Об этом сообщают в аграрном ведомстве региона.

По оперативным данным отделов развития АПК районов, на сегодняшний день заготовлено 278 тысяч тонн. Что касается потребности в грубых кормах всех хозяйств Кетченеровского района, то она составляет более 58 тысяч тонн.

По данным Минсельхоза республики, потребность в грубых кормах сельскохозяйственных животных на зимовку 2019- 2020 годов составляет 810,5 тыс. тонн, с учетом остатков прошлых лет в объеме 313,9 тыс. тонн. Сельхозтоваропроизводителям необходимо заготовить 496,6 тыс. тонн грубых кормов.

По оперативным сведениям отделов развития АПК районов, на сегодняшний день заготовлено 278,9 тыс. тонн, в том числе произведено 134,3 тыс. тонн сена, 35,6 тыс. тонн соломы, закуплено на стороне 95,2 тыс. тонн сена и 13,5 тыс. тонн соломы. Обеспеченность в целом по республике составляет с учетом переходящего фонда кормов – 73 %, в том числе: в сельскохозяйственных организациях – 79 %; в крестьянско-фермерских хозяйствах – 72 % и ЛПХ – 72 %.

В работе по заготовке кормов задействовано 3 кормоуборочных комбайна, 766 агрегатов (330 сенокосилок, 263 пресс-подборщиков, 173 граблей). На перевозке кормов задействована собственная техника сельхозтоваропроизводителей: 1686 ед. колесных тракторов и 652 грузовых автомобилей.

Лидерами по заготовке грубых кормов стали Яшкульский район – 43,5 тыс. тонн, Ики-Бурульский район – 28,6 тыс. тонн и Целинный район – 24,6 тыс. тонн.



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