ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:43

Минсельхоз РФ выделит средства на производство овощей в открытом грунте


В этом году региональное правительство заключило соглашение с министерством сельского хозяйства России о выделении финансовых средств на производство овощей в открытом грунте, а также бахчевых. Всего овощными культурами в республике заняты 320 гектаров. Часть из них расположена в Яшкульском районе. В эти дни там продолжается сбор урожая.

Очередной «полосатый» рейс отправляется на реализацию. Продать урожай - сейчас главная задача для бахчевода Баатра Киптянова. В прошлом году значительную часть арбузов реализовать так и не удалось из-за проблем сбыта сельхозпродукции

На сегодняшний день в КФХ «Будда» урожай убран на площади в 5 гектаров из 42-х. Еще недавно Яшкульский район испытывал определенный дефицит в свежей плодовоовощной продукции, выращенной на собственных полях. И вот последние пять лет у фермеров возникают затруднения со сбытом. «Ахиллесова пята» и отсутствие специализированных складов для хранения овощей и фруктов, которые значительно продлили бы сроки их реализации.

В настоящее время 5 хозяйств ведут подготовку теплиц под выращивание рассады. Всего под овощными культурами в Яшкульском районе занято 240 гектаров. Планируется произвести более
6 тысяч тонн томатов, огурцов, моркови и лука, а также две с половиной тысячи тонн бахчевых, что составляет 60 процентов производства всех овощей республики. Тем временем, более трех миллионов рублей в этом году составила финансовая поддержка товаропроизводителям Калмыкии на производство овощей открытого грунта.

У производителей, зачастую, нет возможностей самим вывозить и продавать свою продукцию на рынках. По мнению специалистов аграрного ведомства, для развития овощеводства в республике необходимо увеличение площадей под овощные культуры, возрождение мелиорации и организация цепочки реализации, минуя посредников.




Другие новости по теме:

  • В Яшкульском районе ожидается высокий урожай лука
  • Фермеры: надо заниматься вопросами сбыта овощей
  • Яшкульские овощеводы планируют собрать 6,5 тонн урожая
  • В Калмыкии засеют 90 с половиной тысяч гектаров
  • В Калмыкии завершается уборочная кампания
  • Урожай лука в Яшкульском районе превосходит прошлогодние показатели
  • Валовой сбор маслосемян в Калмыкии составил 3,5 тысяч тонн
  • В Калмыкии из-за жары отменили сев яровых
  • Урожай риса в Калмыкии сократился на 45%
  • В хозяйствах республики продолжается заготовка кормов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34