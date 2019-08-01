Минсельхоз РФ выделит средства на производство овощей в открытом грунте

В этом году региональное правительство заключило соглашение с министерством сельского хозяйства России о выделении финансовых средств на производство овощей в открытом грунте, а также бахчевых. Всего овощными культурами в республике заняты 320 гектаров. Часть из них расположена в Яшкульском районе. В эти дни там продолжается сбор урожая.



Очередной «полосатый» рейс отправляется на реализацию. Продать урожай - сейчас главная задача для бахчевода Баатра Киптянова. В прошлом году значительную часть арбузов реализовать так и не удалось из-за проблем сбыта сельхозпродукции



На сегодняшний день в КФХ «Будда» урожай убран на площади в 5 гектаров из 42-х. Еще недавно Яшкульский район испытывал определенный дефицит в свежей плодовоовощной продукции, выращенной на собственных полях. И вот последние пять лет у фермеров возникают затруднения со сбытом. «Ахиллесова пята» и отсутствие специализированных складов для хранения овощей и фруктов, которые значительно продлили бы сроки их реализации.



В настоящее время 5 хозяйств ведут подготовку теплиц под выращивание рассады. Всего под овощными культурами в Яшкульском районе занято 240 гектаров. Планируется произвести более

6 тысяч тонн томатов, огурцов, моркови и лука, а также две с половиной тысячи тонн бахчевых, что составляет 60 процентов производства всех овощей республики. Тем временем, более трех миллионов рублей в этом году составила финансовая поддержка товаропроизводителям Калмыкии на производство овощей открытого грунта.



У производителей, зачастую, нет возможностей самим вывозить и продавать свою продукцию на рынках. По мнению специалистов аграрного ведомства, для развития овощеводства в республике необходимо увеличение площадей под овощные культуры, возрождение мелиорации и организация цепочки реализации, минуя посредников.

В этом году региональное правительство заключило соглашение с министерством сельского хозяйства России о выделении финансовых средств на производство овощей в открытом грунте, а также бахчевых. Всего овощными культурами в республике заняты 320 гектаров. Часть из них расположена в Яшкульском районе. В эти дни там продолжается сбор урожая.Очередной «полосатый» рейс отправляется на реализацию. Продать урожай - сейчас главная задача для бахчевода Баатра Киптянова. В прошлом году значительную часть арбузов реализовать так и не удалось из-за проблем сбыта сельхозпродукцииНа сегодняшний день в КФХ «Будда» урожай убран на площади в 5 гектаров из 42-х. Еще недавно Яшкульский район испытывал определенный дефицит в свежей плодовоовощной продукции, выращенной на собственных полях. И вот последние пять лет у фермеров возникают затруднения со сбытом. «Ахиллесова пята» и отсутствие специализированных складов для хранения овощей и фруктов, которые значительно продлили бы сроки их реализации.В настоящее время 5 хозяйств ведут подготовку теплиц под выращивание рассады. Всего под овощными культурами в Яшкульском районе занято 240 гектаров. Планируется произвести более6 тысяч тонн томатов, огурцов, моркови и лука, а также две с половиной тысячи тонн бахчевых, что составляет 60 процентов производства всех овощей республики. Тем временем, более трех миллионов рублей в этом году составила финансовая поддержка товаропроизводителям Калмыкии на производство овощей открытого грунта.У производителей, зачастую, нет возможностей самим вывозить и продавать свою продукцию на рынках. По мнению специалистов аграрного ведомства, для развития овощеводства в республике необходимо увеличение площадей под овощные культуры, возрождение мелиорации и организация цепочки реализации, минуя посредников.



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