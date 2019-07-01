В республике в разгаре кормозаготовка. По данным профильного ведомства, потребность на предстоящую зимовку составляет более восьмисот тысяч тонн. И если учесть остатки прошлых лет, то сельхозтоваропроизводителям Калмыкии необходимо припасти около полумиллиона тонн.



В передовиках числятся хозяйства Кетченеровского и Яшкульского районов. Так, флагману по заготовке грубых кормов племзаводу «Улан-Хееч» удалось сделать запас на четверть от необходимого объема. Сказывается прирост маточного поголовья. В хозяйстве насчитывается 21 тысяча ягнят и более семисот телят. В республике в разгаре кормозаготовка. По данным профильного ведомства, потребность на предстоящую зимовку составляет более восьмисот тысяч тонн. И если учесть остатки прошлых лет, то сельхозтоваропроизводителям Калмыкии необходимо припасти около полумиллиона тонн.В передовиках числятся хозяйства Кетченеровского и Яшкульского районов. Так, флагману по заготовке грубых кормов племзаводу «Улан-Хееч» удалось сделать запас на четверть от необходимого объема. Сказывается прирост маточного поголовья. В хозяйстве насчитывается 21 тысяча ягнят и более семисот телят.



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