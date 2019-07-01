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Вчера, 13:10

В Калмыкии будет создана рабочая группа по вопросу водообеспечения


В Калмыкии будет создана рабочая группа по вопросу водообеспечения населения и объектов экономики. Это одно из важнейших аспектов социально-экономического развития республики. К приоритетным направлениям водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки и очистки, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений.

С 2019 года на территории Калмыкии начались мероприятия в рамках федерального проекта «Чистая вода». Его цель - повышение качества питьевой воды из систем централизованного снабжения. На этот год реализация проекта запланирована в Лагани.

В марте правительством региона была направлена в Минстрой России обосновывающая документация по объекту для формирования дополнительного финансового соглашения. А уже в апреле-мае проведена инвентаризация объектов.

В настоящее время сформирован план мероприятий по реализации на территории региона федерального проекта «Чистая вода» на период с 20-го по 24-й годы, сообщает пресс-служба правительства региона.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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