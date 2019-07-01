В минсельхозе предоставят субсидии на производство тонкой и полутонкой шерсти

В министерстве сельского хозяйства начинается прием документов для предоставления субсидий из ресбюджета на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией тонкой и полутонкой шерсти. Всего на эти цели ведомство запланировало направить 23 миллиона рублей.



Отметим также, что по итогам стригальной кампании в лидерах оказался Яшкульский район. В целом, острижено более одной тысяч голов овец, а объем полученного сырья - более трех тысяч тонн. В министерстве сельского хозяйства начинается прием документов для предоставления субсидий из ресбюджета на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией тонкой и полутонкой шерсти. Всего на эти цели ведомство запланировало направить 23 миллиона рублей.Отметим также, что по итогам стригальной кампании в лидерах оказался Яшкульский район. В целом, острижено более одной тысяч голов овец, а объем полученного сырья - более трех тысяч тонн.



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