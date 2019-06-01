За 4 месяца в бюджет республики поступило налогов на сумму более двух миллиардов рублей

Более двух миллиардов рублей за 4 месяца этого года поступило в консолидированный бюджет Калмыкии в виде налогов. На учете ведомства состоит более восьми с половиной тысяч индивидуальных предпринимателей.



Об этом на заседании общественного совета при УФНС сообщил исполняющий обязанности руководителя службы Вячеслав Лариев. Этот консультативно-совещательный орган действует в Калмыкии на протяжении пяти лет.



В нынешнем его составе - общественные деятели и руководители средств массовых информаций региона, в том числе директор ГТРК «Калмыкия» Гиляна Гросул.



Участники обсудили организационные вопросы и избрали председателя Совета. Им единогласно избран исполняющий обязанности директора Калмыцкого филиала МГГЭУ Эрдне Пашнанов. Более двух миллиардов рублей за 4 месяца этого года поступило в консолидированный бюджет Калмыкии в виде налогов. На учете ведомства состоит более восьми с половиной тысяч индивидуальных предпринимателей.Об этом на заседании общественного совета при УФНС сообщил исполняющий обязанности руководителя службы Вячеслав Лариев. Этот консультативно-совещательный орган действует в Калмыкии на протяжении пяти лет.В нынешнем его составе - общественные деятели и руководители средств массовых информаций региона, в том числе директор ГТРК «Калмыкия» Гиляна Гросул.Участники обсудили организационные вопросы и избрали председателя Совета. Им единогласно избран исполняющий обязанности директора Калмыцкого филиала МГГЭУ Эрдне Пашнанов.



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