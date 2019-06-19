В хозяйствах западных и центральных районов республики началась уборочная страда. За текущий сезон предстоит собрать урожай с площади 250 тыс. га. Валовой сбор по прогнозам специалистов должна составить более 500 тыс. тонн зерновых.



Главная задача, воспользовавшись погодными условиями, убрать урожай с полей без потерь. А завершить уборку хлебов должны в течении 15 календарных дней. В хозяйствах западных и центральных районов республики началась уборочная страда. За текущий сезон предстоит собрать урожай с площади 250 тыс. га. Валовой сбор по прогнозам специалистов должна составить более 500 тыс. тонн зерновых.Главная задача, воспользовавшись погодными условиями, убрать урожай с полей без потерь. А завершить уборку хлебов должны в течении 15 календарных дней.



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