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Вчера, 13:04

В Калмыкии идет стрижка овец


В хозяйствах степного региона продолжается стрижка овец. Племзавод имени Араши Чапчаева на проведение стригальной компании выделил около 1,5 миллионов рублей. Здесь содержится 9 с половиной тысяч овец, это и мериносы и грубошерстная порода овец.

Юрий Берюкаев на стрижке работает уже 13 сезон. С каждым разом наращивает мастерство. Теперь он в числе лучших. За смену через его руки проходит до полутора сотен голов.

Эта работа не каждому под силу. Но, не смотря на большие физические нагрузки и жару здесь немало женщин. Булгун Бамбаева, мама одиннадцати детей, ежегодно в этот период становится у прессовального станка.

Всего же на племзаводе Чапчаева на стрижке трудятся около тридцати человек. Их рабочий день администрацией продуман и организован, включая питание. В прошлом году, по словам заведующего стригальным пунктом Николая Манджиева, было собрано около 30 тонн шерсти, в этом - планируют настричь на три тонны больше.

Этот тяжёлый физический труд по итогам кампании будет хорошо вознаграждён. Завершить стригальную компанию в племзаводе имени Чапчаева планируют к середине июня. А лучшие уже по традиции будут отмечены особо.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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