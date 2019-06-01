В Элисте проводится семинар «День поля»

Сегодня начинает работу семинар «День поля». Его проводят Минсельхоз республики, Калмыцкий НИИ сельского хозяйства и Национальный центр зерна. Его первый день пройдёт в кооперативе Агро-Нива Целинного района. А завтра участники семинара побывают в СПК им Карла Маркса в Яшалтинском районе.



В ходе полевых семинаров представители районов прослушают сообщения специалистов отрасли, ведущих учёных, осмотрят демонстрационные посевы, ознакомятся с результатами испытаний зерновых и кормовых культур, применения минеральных удобрений и биостимуляторов роста растений. Сегодня начинает работу семинар «День поля». Его проводят Минсельхоз республики, Калмыцкий НИИ сельского хозяйства и Национальный центр зерна. Его первый день пройдёт в кооперативе Агро-Нива Целинного района. А завтра участники семинара побывают в СПК им Карла Маркса в Яшалтинском районе.В ходе полевых семинаров представители районов прослушают сообщения специалистов отрасли, ведущих учёных, осмотрят демонстрационные посевы, ознакомятся с результатами испытаний зерновых и кормовых культур, применения минеральных удобрений и биостимуляторов роста растений.



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