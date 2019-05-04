В эти дни в республике завершается отел крупного рогатого скота. На сегодня хозяйствами получено свыше двухсот семидесяти тысяч телят. Специалисты отмечают благоприятные погодные условия. В среднем на 100 голов нетелей выход поголовья составил 82 процента. Молодняк уже находится на выпасе вместе со взрослым поголовьем. В эти дни в республике завершается отел крупного рогатого скота. На сегодня хозяйствами получено свыше двухсот семидесяти тысяч телят. Специалисты отмечают благоприятные погодные условия. В среднем на 100 голов нетелей выход поголовья составил 82 процента. Молодняк уже находится на выпасе вместе со взрослым поголовьем.



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