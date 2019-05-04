ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:19

В республике завершается отел крупного рогатого скота


В эти дни в республике завершается отел крупного рогатого скота. На сегодня хозяйствами получено свыше двухсот семидесяти тысяч телят. Специалисты отмечают благоприятные погодные условия. В среднем на 100 голов нетелей выход поголовья составил 82 процента. Молодняк уже находится на выпасе вместе со взрослым поголовьем.



Другие новости по теме:

  • В Октябрьском районе завершается отёл крупного рогатого скота
  • Зимовка проходит в штатном режиме
  • В республике завершается расплодная компания
  • В республике завершается ежегодная вакцинация скота
  • В Калмыкии будут вакцинированы 1 300 000 голов мелкого рогатого скота
  • В республике участились случаи кражи скота
  • В Городовиковском районе выявлен факт продажи больных бруцеллезом коров
  • Хозяйства Калмыкии готовятся к зимовке
  • Животноводы Калмыкии готовятся к началу расплодной компании
  • В Калмыкии идет расплодная компания крупного рогатого скота

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34