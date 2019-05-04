В Октябрьском районе реализуют пилотный проект инициативного бюджетирования. Его задача - привлечь население к решению проблем села, повысив тем самым эффективность расходования средств.



Они будут выделяться из республиканского и районного бюджетов, а также часть денег должны собрать и внести сами жители населенных пунктов. Много ли желающих, расскажем сегодня в дневных выпусках. В Октябрьском районе реализуют пилотный проект инициативного бюджетирования. Его задача - привлечь население к решению проблем села, повысив тем самым эффективность расходования средств.Они будут выделяться из республиканского и районного бюджетов, а также часть денег должны собрать и внести сами жители населенных пунктов. Много ли желающих, расскажем сегодня в дневных выпусках.



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